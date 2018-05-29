القصراوى بصدد إطلاق طرازى جاك «s2 mini» و«A60»

تستعد مجموعة القصراوى وكلاء جاك وجولدن دراجون، لطرح طرازين من جاك «s2 mini» و«A7» بالسوق المحلية خلال النصف الثانى من 2018.





وأكد مصدر مسئول بالشركة أن المجموعة خاطبت جاك موتورز العالمية لتصنيع فئات جديدة من سيارات جاك «s2 mini» سعة 1600 سى سى أوتوماتيك تماشيا مع متطلبات السوق المحلية، موضحًا أن «القصراوى« تخطط لتنويع طرازاتها بالسوق سواءً الرياضية المتعددة الاستخدمات «suv» و«السيدان العائلية»، بهدف جذب أكبر شريحة من المستهلكين ولزيادة المبيعات.





وينتمى طراز جاك «s2 mini» لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات SUV، مدعومة بمحرك رباعى اﻷسطوانات، سعة 1500 سى سى، ليعطى قوة قدرها 113 حصان، بعزم أقصى للدوران 146 نيوتن متر.





أما عن طراز جاك A60 فينتمى لفئة «السيدان« المنافسة لكلٍّ من سيارات «GAC Trumpchi GA8» و«جيلى GC9» ،التى تتسم بمحرك 1500 سى سى، بقوة 174 حصانا، وعزم دوران 251 نيوتن متر.





أحمد عوضوجدير بالذكر، أن «جاك موتورز» حققت بيع 74 ألفا و593 سيارة عالميًّا خلال الأربعة أشهر الماضية من العام الحالى.