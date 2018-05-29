إعادة مزاولة نشاط المجموعة الدولية للسمسرة 31 مايو

شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية





المال - خاص



أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انتهاء مدة إيقاف شركة "المجموعة الدولية للسمسرة" عن مزاولة النشاط، في تاريخ 30 مايو الحالى، وذلك عقب انتهاء فترة الإيقاف والبالغة 30 يومًا.



يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت إيقاف الشركة عن العمل بسبب وجود مخالفات تم إنذارها بها مرتين إلا أن الشركة لم تقم بإزالتها، لتقرر الهيئة إيقافها لمدة 30 يومًا.



وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أنه نظراً لانتهاء مدة الإيقاف المحددة بالقرار المشار إليه، فإنه سيتم إعادة مزاولة الشركة لنشاطها اعتباراً من الأربعاء الموافق 30/05/2018.