مطروح تغلق باب تقنين الأراضى

رصف شوارع مطروح

معتز محمود:



قررت محافظة مطروح، وقف تلقى طلبات الشراء، لحائزى أراضى الدولة، فى نطاق المحافظة، نهاية مايوالجارى، طبقاً للقانون 144 لعام 2017.



قال مصدر من المحافظة، إنه لن تقبل أى طلبات تقنين أوضاع جديدة للأراضى بعد ذلك الموعد، وطلبنا من أبناء مطروح والوافدين إليها عدم الشروع مستقبلا فى أى إنشاءات على أراضى الدولة.



أوضح المصدر، أن إزالة تلك الإنشاءات فوراً مع الشروع فيها، مع استمرار حملات الإزالة بالتعاون مع مديرية أمن مطروح، والقوات المسلحة، لسرعة إزالة ما يستجد من تعديات، وتنفيذ عقوبات رادعة بكل الوسائل القانونية والتنفيذية ضد أى معتد.



أكد أن التعديات على أراضى الدولة تساعد على العشوائية، والإضرار بمظهر المحافظة سياحيًا، وحضارياً، وصعوبة توصيل البنية التحتية والخدمات للمواطنين، والاستيلاء على أراضى الدولة، بغير وجه حق، فضلا عن عدم إتاحة الفرصة لإقامة أى مشروعات تنموية متكاملة عليها.



فتحت محافظة مطروح باب تلق طلبات الشراء لحائزى أراضى الدولة الذين قاموا بالبناء عليها، أواستصلاحها بنطاق المحافظة فى منتصف مايومن العام الماضى، فى القترة التى تسبق العمل بأحكام القانون 148 لعام 2006.



وقبول طلبات المتقدمين للشراء على الاستمارة المعدة لذلك بالوحدة المحلية المختصة التابع لها الأرض محل التعامل.



وفقاً للضوابط التى حددت مع الإعلان عن فتح باب تلق طلبات الشراء لحائزى الأراضى، يكون الحد الأقصى 2100 م مربع لأراضى المبانى، و100 فدان للأراضى الزراعية المستصلحة، وفقا للشروط والضوابط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لعام 2006، مع سداد مقابل الانتفاع الذى تحدده الجهة عن مدة وضع اليد.



كشفت مصادر مُطلعة بمحافظة مطروح أن الحملات التى نفذت لإزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق المحافظة خلال الأشهر الماضية، بلغ 8.6 مليون متر مربع أراض بناء، وما يقارب 204 آلاف فدان، بين أراض زراعية ومخططة للاستصلاح الزراعى.



أوضح أن حملات المحافظة لإزالة التعديات فى هذه المرحلة، أزيلت التعديات على الأراضى الزراعية لجهات الولاية، التى أخطرت بها المحافظة بنسبة %100، تضمنت إزالة التعديات على 180 ألف فدان، ضمن مشروع رئيس الجمهورية، لاستصلاح 1.5 مليون فدان، وتسليمها لشركة الريف المصرى بواقع 150 ألف فدان بمنطقة المغرة و30 ألف فدان بواحة سيوة .



أشار المصدر إلى أن أزيلت التعديات الواقعة على أراض هيئة التنمية الزراعية بمنطقة العلمين والضبعة، على مساحة 7490 فدانًا، و16 ألف فدان بالتنسيق مع هيئة التنمية الزراعية وبواسطة لجان مشكلة برئاستها وبمحاضر تنفيذ موثقة.



أوضح أنه تم تنفيذ إزالة التعديات الواقعة على هيئة التنمية السياحية بالساحل الشمالى بمنطقة باجوش برأس الحكمة على مساحة مليون و100 ألف م2 بحضور مندوب هيئة التنمية السياحية وبمحاضر تنفيذ موثقة.



تعد أزمة أوضاع واضعى اليد على الأراضى بمحافظة مطروح من أبرز التحديات والقضايا المُلحّة التى تواجه مسئولى المحافظة الحدودية وسكانها على السواء؛ لما لها من آثار على انتشار ظاهرة العشوائيات والتعدِّى على أملاك الدولة.



وأغلق باب تلقى طلبات الشراء لتقنين حالات واضعى اليد على الأراضى بمطروح بعد إغلاقه منذ عام 2010، حتى صدور موافقة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء العام الماضى على فتح باب تلق طلبات الشراء لتقنين حالات واضعى اليد على الأراضى بمطروح.



لفت المصدر إلى أنه خلال الفترة الماضية بات للمحافظين سلطات من أجل تقنين الأوضاع بالضوابط القانونية، كلا حسب محافظته، وكل محافظ ومدير أمن فى نطاق محافظته مسئول عن سلامة الأراضى، وعدم الاعتداء عليها.