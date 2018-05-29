الإنشاءات البحرية تضخ استثمارات 150 مليون جنيه

شركة القناة للإنشاءات البحرية

أمانى العزازي:



تستهدف شركة القناة للإنشاءات البحرية ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/2019.



يأتى ذلك ضمن الخطة الاستثمارية للشركة، وفقا لما قاله المهندس حاتم سليم، رئيس مجلس الإدارة، مضيفا أن الخطة تتضمن تنفيذ حوض عائم حمولة 5 آلاف طن بتكلفة 180 مليونا.



وأوضح سليم أن أعمال بناء الحوض تبدأ يونيوالمقبل على أن تستمر لمدة عامين من اعتماد الرسومات التصميمية للحوض من هيئة التنصيف الفرنسية، لافتا إلى أنه يساعد على رفع حمولات بأوزان حتى حمولة 5000 طن.



وأشار إلى الاعتماد فى رفع الوحدات على الروافع العائمة الخاصة بهيئة قناة السويس، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الشركة من عوائد إصلاح وبناء وصيانة الوحدات البحرية للقطاع الخاص التى لا تتبع هيئة قناة السويس.



وقال إن الشركة تستهدف تطوير معدات الشركة وبنيتها التحتية لتطوير الأداء وتجويدها، موضحا أنه تم التعاقد على توريد شوكة حمولة 10 أطنان، ومخرطة بطول 6 مترات وضاغط هواء لأعمال الدهانات وماكينة قطع حديد و2 ونش علوى وجار تلقى حاليا العروض المتقدمة لتوريد المعدات والتى تم الإعلان عنها فى مناقصات أمام الشركات العالمية.



وأشار إلى أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قام بدعم أسطول الشركة من المعدات والورش بمبلغ 10 ملايين جنيه، لافتا إلى أن الشركة تتميز بصناعة اللنشات من الألومنيوم، والتى زاد حجم الطلب عليها بصورة كبيرة.



وتابع سليم: إن الشركة تعتزم التوسع فى نشاط إصلاح الستائر المعدنية للأرصفة البحرية بما يتواكب مع المشروعات البحرية المزمع تدشينها فى شرق بورسعيد وتلبية احتياجات محطات الحاويات المزمع تشغيلها، لافتًا إلى أن شركته حاصلة على ترخيص من شركة أكوتك (acotec) البلجيكية فى نشاط إصلاح الستائر المعدنية للأرصفة البحرية.



وعن أعمال الكبارى العائمة الجارى تنفيذها حاليا لصالح هيئة قناة السويس، قال سليم إن الشركة انتهت من تدشين البنتون الثالث من كوبرى سرابيوم الغربى بالإسماعيلية وعدد ٤ لنشات بحار لصالح خدمة الملاحة بهيئة قناة السويس .



وأوضح أن لدى الشركة خطة طموح للعمل مع الشركات والاستثمارات الأجنبية والمصرية فى شرق بورسعيد وتوفير احتياجات محطات الحاويات التى ستعمل بالمنطقة من الوحدات والمهمات البحرية واللنشات الخاصة باحتياجات الشركات، التى ستقوم بضخ استثماراتها فى مشروعات شرق بورسعيد أوخدمة المجرى الملاحى للقناة، مشيرا إلى حرص الفريق مميش على تطوير شركات الهيئة لتقود مسيرة التصنيع فى مشروع تنمية منطقة قناة السويس .



يذكر أن شركة القناة للإنشاءات البحرية إحدى الشركات السبع التابعة لهيئة قناة السويس وتعمل فى نشاط بناء السفن وإصلاح الوحدات البحرية وإصلاح المحركات وتدوير سفن أعالى البحار وبناء العائمات وفى مجال الإنشاءات والمشغولات المعدنية وخدمات البترول والسياحة .



ولفت إلى أن شركته جاهزة بالعمالة المؤهلة والإمكانيات الفنية لتنفيذ أى مشروعات تتم المشاركة فيها فى المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس، مشيرا إلى خطة طموح لتدريب وصقل الكوادر البشرية بالتنسيق مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ونقابة المهندسين وبعض شركات التدريب الخاصة، كما أن الشركات التى نتعاقد معها على توريد معدات تقوم بتدريب عمال الشركة على استخدامها، لافتا إلى الانتهاء مؤخرا من دورة لمهندسى إدارة الجودة فى «اكتشاف عيوب اللحام».