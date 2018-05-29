البيان الثالث والعشرون للقيادة العامة للقوات المسلحة

القوات المسلحة المصرية

بدور إبراهيم:



استكمالا لمسيرة الشرف والتضحية خلال شهر رمضان المعظم وفى ذكرى العاشر من رمضان يواصل حماة الوطن استكمال المهام المخططه لتدمير الاوكار والبؤر الارهاببية وتطهير شمال ووسط سيناء وتعزيز قدرات التامين الشامل على امتداد الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية



وقد أسفرت العمليات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية علي مدار الايام الماضية عن النتائج الأتية :



- قيام القوات الجوية بإستهداف وتدمير عربتان محملتان بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد بمحاولة إختراقها للحدود الاستراتيجية الغربية.



- القضاء علي عدد (8) فرد تكفيري خلال تبادل لاطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الاسلحة والذخائر بوسط وشمال سيناء .



- القبض علي عدد( 64) فرد من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.



- ضبط كميات من الذخائر والملابس العسكرية والمبالغ المالية واجهزه اتصال لاسلكية وجهاز لاب توب وكاميرا تصوير وجراكن تحتوي علي مواد متفجره بوسط سيناء.



- ضبط وتدمير عدد (20 ) عربة أنواع وعدد (79 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية



- قيام عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتفكيك وتفجير عدد ( 15) عبوة ناسفة تم زراعتها علي محاور التحرك المختلفة لإستهداف قواتنا بمناطق العمليات .



- تدمير عدد ( 80 ) وكر عثر بداخلهم علي عدد من العبوات الناسفة والذخائر ومواد الإعاشة وبعض الكتب التى تدعو الى الفكر التكفيرى وضبط 11 كجم من المواد المخدرة بوسط وشمال سيناء .



- اكتشاف وتدمير عدد من مزارع النباتات المخدرة .



كما استمرت عناصر القوات الخاصة البحرية فى أعمال التمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل ومنع العناصر الإرهابية من التسلل وتشديد اجراءات التامين والحراسة .



- واستمرارا لتلبية المطالب والإحتياجات التموينية لأهالي شمال ووسط سيناء وخاصة في شهر رمضان المعظم تواصل القوات المسلحة دفع القوافل الغذائية وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية لإمداد المواطنين بكافة السلع والمواد الغذائية والإحتياجات المعيشية .



وعلى الإتجاه الإستراتيجى الغربى تم اكتشاف مخزن تحت الارض مغطى بالرمال فى المنطقة الصحراوية جنوب مطروح عثر بداخلة على 544 مسدس 9 مم و 3 بندقية اليه وقناصه وعدد3 بندقيه خرطوش وكميات من الذخائر كما تمكنت قوات حرس الحدود من القاء القبض علي (578) فرد في محاوله للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية ، بالاضافة الي القبض علي عدد (27) فرد يحملون جنسيات مختلفة في محاوله للتسلل عبر الحدود الغربية ، وفى منطقة السلوم تم ضبط بندقية قناصة بالاضافة الي (15) خزنة ، (430) طلقة مختلفة الاعيرة ، بالاضافة الي ضبط ( 400000 ) قرص مخدر ، و (615) كجم لجوهر الحشيش المخدر .



كما تمكنت عناصر حرس الحدود بمنطقة الواحات من ضبط عدد (2) عربه دفع رباعى بدون لوحات معدنيه مخزنين داخل الكثبان الرملية ، و ضبط عدد (5) جوال بداخلهم عدد (225000) قرص مخدر.



ونجحت عناصر حرس حدود الجيشين الثاني والثالث في ضبط عربة بها عدد ( 31 ) لفافة لنبات البانجو المخدر باجمالي وزن (15.500) كجم بمنطقة القنطرة شرق ، وضبط عربة بها ( 13 ) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالي وزن (8) كجم ، وضبط عربة نقل و بها عدد ( 10 ) لفافة لنبات البانجو المخدر بإجمالي وزن ( 13 ) كجم بالسويس .



ونتيجة للاعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد عدد ( 2) مجند واصابة ضابط و 3 مجندين اثناء الاشتباك وتطهير البؤر الارهابية .



ويواصل مقاتلو القوات المسلحة والشرطة أعمال التأمين وتطهير ترابنا الوطني المقدس علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية بعزيمة وروح قتالية عالية في حماية الوطن وشعبه العظيم .



