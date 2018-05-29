EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الرقابة المالية تعتمد الترخيص المبدئى لأسوركس اولساطة التأمين
الثلاثاء 29 مايو 2018 09:36 ص
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
أخر الأخبار
الرقابة المالية - اللوجو الحديث
المال. خاص:
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد عمران، الترخيص المبدئى لشركة «أسوركس» لوساطة التأمين.
وتوقع سامح فيليب، رئيس مجلس إدارة الشركة، موافقة «الرقابة المالية» على تعيينه عضوا منتدبا لـ«أسوركس»، مشيرا إلى أن شركته ستبدأ نشاطها مطلع يوليو المقبل، فى بداية العام المالى (2019/2018).
وأضاف أن رأس المال المصدر للشركة يبلغ مليونى جنيه مدفوعا منه النصف، على أن يتم استكماله خلال 5 سنوات تبعا للقانون 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 للإشراف والرقابة على قطاع التأمين، فيما يتكون هيكل المساهمين من مجموعة من الأفراد.
وأكد أن شركته تستهدف جلب 10 ملايين جنيه أقساطا لصالح شركات التأمين التى يتم التعاقد معها خلال العام الأول لنشاط الشركة، لافتا إلى أن «مصر للتأمين» هى أولى الشركات التى تم التعاقد معها.
وكان فيليب يشغل منصب رئيس قطاع العلاج الطبى فى «مصر للتأمين» قبل إحالته إلى التقاعد منذ ثلاثة أعوام، بعد أن أمضى 37 سنة من العمل فى قطاع التأمين.
وأشار إلى أنه سيتم التركيز على فرع التأمين الطبى، معتبرا أنه من فروع التأمين الواعدة، خصوصا بعدما شهدت الفترة الماضية زيادة فى مستوى الوعى التأمينى بين المواطنين عن التأمين الطبى، وارتفاعا فى معدل الطلب عليه من قبل العملاء.
وتوقع أن يقود التأمين الطبى قاطرة النمو فى قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، لأن نسبة اختراقه ضعيفة حتى الآن، وهو عدد عملاء التأمين الطبى مقسوما على عدد السكان الذى يتجاوز 100 مليون نسمة، وتوجد نسبة كبيرة منهم فى سن الشباب، وفى المراحل التعليمية المختلفة، وسوق العمل، وهى فى حاجة إلى خدمات طبية ذات جودة عالية والتى يوفرها القطاع الخاص والتأمين الطبى الخاص.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا