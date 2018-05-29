بصيرتى وعامر جروب تؤسسان صندوقاً خيرياً بقيمة 250 مليون جنيه

عامر جروب

أحمد على:



تعتزم مؤسسة «بصيرتى» الخيرية، إنشاء صندوق خيرى استثمارى برأسمال مستهدف 250 مليون جنيه، بالتعاون مع بنوك التجارى الدولى والعربى الأفريقى والمصرف العربى الدولى، ومؤسسة الوقف الخيرى التابعة لشركة عامر جروب.



وكشف هانى توفيق، رئيس «بصيرتى» وخبير أسواق المال عن مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى لتأسيس شركة مالكة للصندوق برأسمال 5 ملايين جنيه.



و تابع: «أن مؤسسات التنمية المجتمعية التابعة لبنوك التجارى الدولى والعربى الأفريقى والمصرف العربى، إضافة إلى الوقف الخيرى لعامر جروب، وافقت على المشاركة فى الصندوق، لكن لم يتم تحديد الحصص بعد».



وكان رجل الأعمال منصور عامر قد أنشأ فى عام 2008 مؤسسة «وقف عامر الخيرية» عبر تنازله عن %33.3 من شركة «عامر جروب القابضة» – التى يرأسها- من أجل تقديم الدعم المجتمعى فى مجالات الصحة والتعليم والخدمات والمرافق والتدريب والصناعات الصغيرة والحرفية ودعم المستشفيات وحملات فيروس «سى».



وأضاف «توفيق» - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أنه بمجرد تأسيس الشركة المالكة للصندوق سيتم فتح باب الاكتتاب فى الصندوق الخيرى الاستثمارى، والذى سيتخصص فى تمويل عمليات الكشف المبكر عن فيروس «سى»، موضحًا أن حجمه المستهدف سيصل إلى 250 مليون جنيه.



و أشار إلى أن عملية الكشف المبكر عن الفيروس مكُلفة للغاية وتحمل الدولة أعباء مالية كبيرة.



يُذكر أن «التضامن» قد أعلنت الثلاثاء الماضى، فى مؤتمر صحفى، عن موافقتها على تأسيس مؤسسة «مصر الخير» لخمسة صناديق خيرية استثمارية، بحضور غادة والى، وزيرة التضامن، والدكتور على جمعة، رئيس مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.



والصندوق الخيرى، هو عبارة عن صندوق يستثمر أمواله فى الأوعية الاستثمارية، وأبرزها أذون الخزانة والسندات الحكومية، على أن يوجه العائد إلى الأنشطة الخيرية.