EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
بصيرتى وعامر جروب تؤسسان صندوقاً خيرياً بقيمة 250 مليون جنيه
الثلاثاء 29 مايو 2018 09:26 ص
عامر جروب
أخر الأخبار
عامر جروب
أحمد على:
تعتزم مؤسسة «بصيرتى» الخيرية، إنشاء صندوق خيرى استثمارى برأسمال مستهدف 250 مليون جنيه، بالتعاون مع بنوك التجارى الدولى والعربى الأفريقى والمصرف العربى الدولى، ومؤسسة الوقف الخيرى التابعة لشركة عامر جروب.
وكشف هانى توفيق، رئيس «بصيرتى» وخبير أسواق المال عن مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى لتأسيس شركة مالكة للصندوق برأسمال 5 ملايين جنيه.
و تابع: «أن مؤسسات التنمية المجتمعية التابعة لبنوك التجارى الدولى والعربى الأفريقى والمصرف العربى، إضافة إلى الوقف الخيرى لعامر جروب، وافقت على المشاركة فى الصندوق، لكن لم يتم تحديد الحصص بعد».
وكان رجل الأعمال منصور عامر قد أنشأ فى عام 2008 مؤسسة «وقف عامر الخيرية» عبر تنازله عن %33.3 من شركة «عامر جروب القابضة» – التى يرأسها- من أجل تقديم الدعم المجتمعى فى مجالات الصحة والتعليم والخدمات والمرافق والتدريب والصناعات الصغيرة والحرفية ودعم المستشفيات وحملات فيروس «سى».
وأضاف «توفيق» - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أنه بمجرد تأسيس الشركة المالكة للصندوق سيتم فتح باب الاكتتاب فى الصندوق الخيرى الاستثمارى، والذى سيتخصص فى تمويل عمليات الكشف المبكر عن فيروس «سى»، موضحًا أن حجمه المستهدف سيصل إلى 250 مليون جنيه.
و أشار إلى أن عملية الكشف المبكر عن الفيروس مكُلفة للغاية وتحمل الدولة أعباء مالية كبيرة.
يُذكر أن «التضامن» قد أعلنت الثلاثاء الماضى، فى مؤتمر صحفى، عن موافقتها على تأسيس مؤسسة «مصر الخير» لخمسة صناديق خيرية استثمارية، بحضور غادة والى، وزيرة التضامن، والدكتور على جمعة، رئيس مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
والصندوق الخيرى، هو عبارة عن صندوق يستثمر أمواله فى الأوعية الاستثمارية، وأبرزها أذون الخزانة والسندات الحكومية، على أن يوجه العائد إلى الأنشطة الخيرية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا