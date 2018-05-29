سامكريت والمقاولون العرب وتويوتا تشترى كراسة شروط مطار رأس سدر

سامكريت مصر

أحمد عاشور:



اشترت 8 شركات محلية وعالمية كراسة الشروط والمواصفات اللازمة للتأهيل لمشروع تشييد وتشغيل مطار رأس سدر بنظام «BOT» على مساحة 34 مليون متر مربع، بالإضافة إلى إقامة مشروع تنمية سياحية ملاصق له على 6 ملايين متر مربع.



وتضم القائمة شركات «سامكريت» و«المقاولون العرب» و«إيفرجرى إيجيبت يونايتد» و«الرؤيا مهندسون مقاولون» و«تراى ستار» بجانب تحالف يضم شركة «أردبليو أرمسترونج وأسوشيتس أبو ظبى الإمارات العربية المتحدة»، و«تويوتا تسوشوكوربوريشن» و«زيروفون» للمقاولات.



وقالت مصادر لـ«المال» إن شركة المقاولون العرب تتجه لتكوين تحالف مع «آدبليو أرمسترونج» للمنافسة على المشروع بدلًا من الدخول منفردة.



وأشارت إلى فتح باب التقدم بمستندات التأهيل يوم 2 يونيو المقبل، على أن يتم الإعلان عن النتيجة بعدها بشهر.



وكانت الحكومة، ممثلة فى الشركة القابضة للمطارات، وهيئة التنمية السياحية، قامت بإعادة طرح المطار فى مارس الماضى للمرة الثانية على الشركات، بعد فشل الطرح الأول العام الماضى لعدم تقدم أحد.



واستجابت الحكومة لمطالب المستثمرين وتم تعديل اشتراطات الطرح، بحيث يُسمح للشركات بتملك أراضى المنتجع السياحى الملحق بالمطار الذى تبلغ مساحته 6 كيلومترات مربعة، بدلًا من التخصيص بنظام حق الانتفاع، طبقًا لاشتراطات قانون تنمية سيناء، الذى يقصر التملك على الشركات المصرية فقط، بينما ستتم إقامة المطار الذى سيقام على 34 مليون متر مربع بنظام «BOT» أى البناء والتشغيل وإعادة التسليم لوزارة الطيران، بعد انتهاء مدة الانتفاع المحددة فى الطرح.



ووافقت هيئة التنمية السياحية فى الطرح الجديد، الذى سيتم بنظام التأهل أولا، على زيادة طول الشاطئ المخصص للمنتجع السياحى الملحق بالمشروع بنحو نصف كيلو متر، بحيث يصل إلى 1.6 كليو متر.



وسمحت الحكومة للشركات بشراء كراسة التأهيل بقيمة 10 آلاف جنيه فقط، بدلًا من 10 آلاف دولار فى الطرح السابق.



يشار إلى أن 16 شركة كانت قد أعربت فى وقت سابق عن نيتها التنافس على المشروع، من بينها مصر – إيطاليا، وحسن علام للإنشاءات، وأوراسكوم للإنشاءات، وحداد جروب، والدولية للمطارات، التى تدير مطار العلمين، وأخيرا «بترو جلف» مصر.