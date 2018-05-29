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سيـــاســة
الكنيست يصادق على منع مناقشة التماسات سكان الأراضي المحتلة
الثلاثاء 29 مايو 2018 03:24 ص
٢٠٠ ألف مصل فى المسجد الأقصى بالجمعة الثانية من شهر رمضان
أخر الأخبار
٢٠٠ ألف مصل فى المسجد الأقصى بالجمعة الثانية من شهر رمضان
متابعات:
صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يسحب من المحكمة العليا صلاحية مناقشة التماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 1967.
وبحسب اقتراح القانون الذي بادرت إليه وزيرة القضاء الإسرائيلية أييليت شاكيد، فإن هذه الالتماسات ستناقش في المحكمة المركزية في القدس.
وينص اقتراح القانون - بحسب ما نقلته (عرب 48) - على تخويل المحكمة المركزية صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وطلبات حرية المعلومات.
فلسطين
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