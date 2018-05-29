الكنيست يصادق على منع مناقشة التماسات سكان الأراضي المحتلة

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صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على اقتراح قانون يسحب من المحكمة العليا صلاحية مناقشة التماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي المحتلة عام 1967.

وبحسب اقتراح القانون الذي بادرت إليه وزيرة القضاء الإسرائيلية أييليت شاكيد، فإن هذه الالتماسات ستناقش في المحكمة المركزية في القدس.







وينص اقتراح القانون - بحسب ما نقلته (عرب 48) - على تخويل المحكمة المركزية صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وطلبات حرية المعلومات.



