ياسر القاضي 5569696

محمود جمال



قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، إن القطاع حقق معدلات نمو وصلت إلى 14 %بنهاية الربع الأول للعام المالي الجاري بواقع 9.5 % لقطاع الاتصالات و 4.5 % لتكنولوجيا المعلومات.



جاء ذلك علي هامش حفل السحور السنوي الذي نظمته منظمات المجتمع المدني الثلاث العامله بالقطاع وهي اتصال وغرفه تكنولوجيا المعلومات وشعبه الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا



وأضاف أن القطاع تمكن خلال العام المالي الماضي من تصدر النمو الاقتصادي في الدولة مدفوعا باستثمارات الشركات ورخص الاتصالات التي طرحتها الحكومة وفي مقدمتها الجيل الرابع للمحمول.



وأشار إلى أن الدولة تتبنى خطط واضحة للتحول الرقمي لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار في القطاع وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.



