مكاسب 5 بورصات عربية بقيادة مصر والدوحة وهبوط السعودية ودبى

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات، اليوم الاثنين، بقيادة بورصتى مصر والدوحة.



وهبطت مؤشرات 3 بورصات منها السعودية ودبى بنسب طفيفة، وسط تداولات ضعيفة بسبب شهر رمضان الذى يقل فيه عادة نشاط المستثمرين.



وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر بورصة الدوحة قفز بأكثر من 1.5 % ليصل إلى حوالى 9125 نقطة بفضل صعود الأسهم القيادية وخطط الحكومة للسماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات.



وكسب سعر سهم بنك قطر الوطني 2.9 % وتعزز سهم أكبر بنك بالمنطقة في الأشهر الماضية بفعل تحرك البنك لرفع سقف الملكية الأجنبية فيه إلى 49 % من 25 % لدعم وزنه على المؤشرات العالمية.



وصعد أيضا سعر سهم شركة صناعات قطر صاحب أكبر وزن على مؤشر البورصة 2.8 % وتلقت الأسهم القطرية دعما أيضا من إعلان الحكومة الأسبوع الماضي أنها تمضي قدما في مشروع قانون يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 0.9 % ليصل إلى حوالى 16791 نقطة غير أنه هبط بحوالى 9 % منذ أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا في 26 أبريل الماضى.



وتقدم مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.2 % ليتجاوز 4547 نقطة بفضل شركة دانة غاز التى كسب سعر سهمها حوالى 1.9 % بعد أن قالت شركة الطاقة إنها تلقت مدفوعات من الحكومة المصرية بقيمة 40 مليون دولار كما أعلنت الشركة إنها ستستخدم الأموال للمضي قدما في مشروعات مثل حفر البئر بلسم-8 ضمن منطقة الامتياز البرية بدلتا النيل.



وزاد مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.5 % ليرتفع إلى أكثر من 4591 نقطة وصعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 4692 نقطة بينما خسر مؤشر بورصة البحرين نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.2 % ليستقر عتد 1260 نقطة.



وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليسجل أكثر من 7963 نقطة لانخفاض أسعار النفط التي واصلت خسائرها لينزل سعر برميل برنت إلى حوالى 75 دولاربعد أن أعلنت السعودية وروسيا إنهما ربما تزيدان الإمدادات وكانت أحجام التداول هزيلة بشكل عام نظرا لهدوء التعاملات المعتاد في شهر رمضان.



وانخفض سعر سهم شركة جبل عمر للتطوير العقاري 3.3 % بينما هبط سعر سهم البنك السعودي الفرنسي 2.4 % وتراجع أيضا سعر سهم شركة الأندلس العقارية بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 % بعد بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح.



وخسر مؤشر سوق مال دبى العام حوالى 0.1 % لينزل إلى حوالى 2930 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة الاتحاد العقارية 1.9 % ليصبح مصدر الضغط الرئيسي على المؤشر ولكن شركة موانئ دبي العالمية قفز سعر سهمها أكثر من 3 % بفضل صفقة الاستحواذ على شركة كوسموس أخينثيا ماريتيما للخدمات اللوجستية في بيرو و كانت الشركة أعلنت في مارس الماضى عن صفقة بقيمة 315.7 مليون دولار للاستحواذ على نشاط الخدمات اللوجستية.

