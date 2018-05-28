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بورصة وشركات
«المحاسبات» يطالب «الدخيلة» بتحديد تبعات خسائر الصلب المسطح
الإثنين 28 مايو 2018 06:38 م
الجهاز المركزي للمحاسبات
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الجهاز المركزي للمحاسبات
شريف عمر:
طالب الجهاز المركزى للمحاسبات شركة العز الدخيلة للصلب، بتحديد الآثار المالية المترتبة عليها جراء تزايد خسائر شركتها التابعة، العز لصناعة الصلب المسطح، والتى وصلت إلى 437 مليون دولار بنهاية الربع الأول من العام الماضى تمثل 1.8 مليار جنيه، فى حين يبلغ إجمالى استثمارات العز بها نحو 330 مليون دولار.
كما طالب الجهاز - فى تقرير اطلعت "المال" على نسخة منه – مسئولى الشركة بتحديد تأثر الشركة جراء صدور قرار من الولايات المتحدة الامريكية، فى 25 مارس الماضى، بفرض رسوم حمائية على واردات الصلب، بنسبة 25%، وهو ما سيؤثر على قيمة التصدير التى بلغت 6.7 مليون دولار.
وتطرق الجهاز لمطالبة الشركة بتحديد الأثر المالى الخاص بشكوى الإغراق المرفوعة بخصوص صادراتها لدولة تايلاند.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة العز الدخيلة، خلال الربع الأول من 2018، تحولها للربحية، محققة أرباحاً بلغت 431.7 مليون جنيه مقابل 68.8 مليون جنيه خسائر في الربع المقارن من العام الماضى، مستفيدة من زيادة المبيعات لتصل الى 1.3 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 414.6 مليون.
وعن الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال الفترة إلى 713.3 مليون جنيه، مقابل 262.2 مليون جنيه أرباحا في الربع الأول من 2017.
والعز الدخيلة للصلب - الإسكندرية شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 1995، تعمل فى مجال قطاع المواد الأساسية مع التركيز على الصلب، ولديها شركات تعمل في أنحاء مصر وألمانيا والمملكة المتحدة.
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