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بورصة وشركات
غادة حمودة عضوًا باللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة
الإثنين 28 مايو 2018 06:33 م
غادة حمودة عضوًا باللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة
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غادة حمودة عضوًا باللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة
المال- خاص
اختارت البورصة المصرية غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، عضوًا في اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة ضمن 9 خبراء يمثلون شتى الجهات ذات الصلة، حيث أصدر محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية؛ بهدف تعزيز دورها في تصميم وصياغة السياسات التي تسهم في تقوية عمليات الاستدامة والاستثمار المسئول على مستوى صناعة الأوراق المالية ككل، ولدعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الاقتصاد القومي.
وأشادت غادة حمودة بقرار رئيس البورصة بتمثيل كل الأطراف الفاعلة بالسوق في التشكيل الجديد للجنة من شركات مقيدة وغير مقيدة ذات الريادة في مجال الاستدامة وشركات السمسرة، وكذلك المؤسسات غير الهادفة للربح والمؤسسات الدولية؛ إيمانًا منها بأهمية الشراكات والتنسيق، وأن هذا القرار يعبر عن تقدير البورصة المصرية أهمية تضافر قوى القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والدولي في تصميم وتبنّي وتشجيع الاستدامة في أسواق المال بمصر والمنطقة.
وعلّقت غادة: "أشرف بتجديد عضويتي في اللجنة الاستشارية لتعزيز ممارسات الاستدامة بمنظومة سوق المال وأتطلع للعمل مع إدارة البورصة وبجانب هذه الكوكبة من الخبراء في مجال الاستدامة لتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين جميع الأطراف الفاعلة في السوق وتقديم التوصيات الخاصة بكيفية دمج وترسيخ آليات الاستدامة وأسس الاستثمار المسئول مما سيعزز من شفافية وكفاءة وريادة سوق المال المصري ككل".
وأضافت أن مجتمع الأعمال يتابع عن كثب التحول الجذري في آليات تطبيق الممارسات العالمية للاستدامة وتطور المنظور الوطني والإقليمي تجاه الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة سعيًا لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وينعكس ذلك في التطبيقات والممارسات التي تقوم بها البورصة المصرية من خلال تقييم الشركات المدرجة، وتفعيل دور لجنة الاستدامة وأيضًا تشجيع الشركات على تطبيق آليات الاستدامة وسياسات المساواة المرأة العاملة. وأكدت أن جميع المختارين باللجنة الاستشارية- وهي منهم- سيعملون جديًّا من أجل تنمية منظومة الاستدامة بالبورصة.
وجاء اختيار غادة حمودة باعتبارها أحد أبرز النشطاء المهتمين بقضايا المرأة في مصر، فضلًا عن كونها من أنشط المهتمين بالعمل في مجال التنمية المستدامة، كما كانت أحد أبرز المروّجين لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG) في مجتمع الأعمال المصري والإفريقي. ويأتي تجديد الثقة بعضوية غادة حمودة بعد انتهاء فترة العمل الأولى للجنة والتي شُكلت في أبريل 2016 أسهمت خلالها اللجنة في رفع كفاءة البورصة المصرية بإدارة ملف الاستدامة، حيث أصدرت البورصة المصرية أول تقرير سنوي للاستدامة عام 2016، وكذلك أول دليل استرشادي من نوعه في المنطقة لإفصاح الشركات المقيدة عن أداء الاستدامة وتدريب كوادر هذه الشركات على تطبيق مبادئ الاستدامة.
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