غادة حمودة عضوًا باللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة

المال- خاص









اختارت البورصة المصرية غادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، عضوًا في اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة ضمن 9 خبراء يمثلون شتى الجهات ذات الصلة، حيث أصدر محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية؛ بهدف تعزيز دورها في تصميم وصياغة السياسات التي تسهم في تقوية عمليات الاستدامة والاستثمار المسئول على مستوى صناعة الأوراق المالية ككل، ولدعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الاقتصاد القومي.





وأشادت غادة حمودة بقرار رئيس البورصة بتمثيل كل الأطراف الفاعلة بالسوق في التشكيل الجديد للجنة من شركات مقيدة وغير مقيدة ذات الريادة في مجال الاستدامة وشركات السمسرة، وكذلك المؤسسات غير الهادفة للربح والمؤسسات الدولية؛ إيمانًا منها بأهمية الشراكات والتنسيق، وأن هذا القرار يعبر عن تقدير البورصة المصرية أهمية تضافر قوى القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والدولي في تصميم وتبنّي وتشجيع الاستدامة في أسواق المال بمصر والمنطقة.





وعلّقت غادة: "أشرف بتجديد عضويتي في اللجنة الاستشارية لتعزيز ممارسات الاستدامة بمنظومة سوق المال وأتطلع للعمل مع إدارة البورصة وبجانب هذه الكوكبة من الخبراء في مجال الاستدامة لتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين جميع الأطراف الفاعلة في السوق وتقديم التوصيات الخاصة بكيفية دمج وترسيخ آليات الاستدامة وأسس الاستثمار المسئول مما سيعزز من شفافية وكفاءة وريادة سوق المال المصري ككل".





وأضافت أن مجتمع الأعمال يتابع عن كثب التحول الجذري في آليات تطبيق الممارسات العالمية للاستدامة وتطور المنظور الوطني والإقليمي تجاه الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة سعيًا لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وينعكس ذلك في التطبيقات والممارسات التي تقوم بها البورصة المصرية من خلال تقييم الشركات المدرجة، وتفعيل دور لجنة الاستدامة وأيضًا تشجيع الشركات على تطبيق آليات الاستدامة وسياسات المساواة المرأة العاملة. وأكدت أن جميع المختارين باللجنة الاستشارية- وهي منهم- سيعملون جديًّا من أجل تنمية منظومة الاستدامة بالبورصة.



