الرقابة المالية تقر إعدام أسهم خزينة القاهرة للزيوت

رجب عز الدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة القاهرة للزيوت والصابون بنشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير فى إجراءات تخفيض رأس المال المصدر من 200 مليون جنيه إلى 195 مليونًا.

ومن المقرر أن يتم التخفيض عن طريق إعدام أسهم الخزينة المملوكة للشركة، والبالغ عددها مليون سهم ليصبح بعد التخفيض 195 مليون جنيه موزعة على 39 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وفقًا لقرار مجلس الإدارة المنعقد 16 مايو الحالى.