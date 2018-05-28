ضبط أحجار كريمة وجلود ثعابين بجمارك أرقين

كتبت مها أبوودن



ضبطت سلطات منفذ أرقين الجمركي محاولتى تهريب لكمية من الأدوية المخدرة والأحجار الكريمة وجلود الثعابين المحظور استيرادها وتصديرها والاتجار فيها أو تداولها عالميا بحوزة راكبين سودانيين.



وتم ضبط المخدرات أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأتوبيسات القادمة من السودان بعد الاشتباه فى الراكب ع . ا سودانى الجنسية، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 10 كرتونات بكل منها 10 حقن زجاجية كيتامين و2 كرتونة بكل منها 25 حقنة كيتامين و 5 كرتونة خاصة بزيت الشعر بداخل كل منها 10حقن كيتامين أيضا بإجمالى 200 حقنة زجاجية من عقار الكيتامين المخدر المدرج بجداول المخدرات.



وتم ضبط جلود الثعابين والأحجار الكريمة بعد الاشتباه فى الراكبة ع . م . سودانية الجنسية قادمة من الخرطوم، وبتفتيش أمتعتها الشخصية تبين وجود اثنين من جلود ثعبان الأصلية طول كل منها 5.5 متر، و 98 حجرا مختلفة الأحجام والأشكال والألوان بوزن 600 جرام يشتبه أن تكون من أحجار العقيق الكريمة.

