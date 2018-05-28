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بورصة وشركات
الرقابة المالية تقر زيادة رأسمال العبوات الطبية
الإثنين 28 مايو 2018 05:13 م
شركة العبوات الطبية
أخر الأخبار
شركة العبوات الطبية
رجب عز الدين
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة العبوات الطبية بنشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير فى إجراءات زيادة رأس المال.
ووافق مجلس إدارة الشركة فى 15 مايو الحالى على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 64 مليون جنيه إلى 128 مليونًا، بزيادة قدرها 64 مليون جنيه.
وتُوزع الزيادة على أسهم 64 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه للسهم، بالإضافة إلى 2 قرش مصاريف إصدار، وذلك نقدًا بدعوة قدامى مساهمين مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلى.
ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 64 مليون جنيه، موزعًا على 64 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
الرقابة المالية
العبوات الطبية
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