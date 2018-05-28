سحر نصر للسيسى: الاقتصاد نال إشادة من المؤسسات الدولية

الوزيرة تستعرض تطورات توفير تمويل محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان

تطورات العمل فى مراكز خدمات المستثمرين

الاتصالات الجارية مع مؤسسات تمويل دولية لتنمية سيناء

الرئيس يوجه بالاستمرار فى تطوير آليات الترويج لفرص الاستثمار بالسوق المصرية



المال-خاص



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.



وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى استعرضت خلال الاجتماع الجهود التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، لاسيما فى ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية خاصة قانون الاستثمار الجديد الذى يسهم بشكل كبير فى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى منح حوافز خاصة لجذب الاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، والعمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.



ونوهت الدكتورة سحر نصر فى هذا الإطار إلى شهادات الثقة التى نالها الأداء الاقتصادى المصرى مؤخراً من المؤسسات الدولية، ومنها الأمم المتحدة والبنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الذين أشادوا ببرنامج الإصلاح الاقتصادى خاصة فى ضوء تبوؤ مصر المركز الثانى على مستوى القارة الأفريقية فى معدل زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر.



كما عرضت الوزيرة تطورات توفير التمويل اللازم لتنفيذ محطة بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان، وهى أكبر محطة فى العالم من نوعها، والتى تستهدف توليد 2000 ميجاوات من الكهرباء، بحجم استثمارات 1.5 مليار دولار، وتوفر 10 آلاف فرصة عمل.



واستعرضت كذلك آخر تطورات العمل فى مراكز خدمات المستثمرين، والتى تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كل الاجراءات فى فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن تمثيل جميع الوزارات والجهات التابعة لها بهذه المراكز، والتواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الشكاوى وتقديم الخدمات.



وأضاف المتحدث الرسمى أن سحر نصر استعرضت كذلك خلال الاجتماع الاتصالات الجارية مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء، والذى يتضمن تنمية البنية الأساسية بها فى مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والتوسع فى مشروعات الإسكان والتعليم والخدمات، ومشروعات التنمية الزراعية.



كما عرضت الموقف الحالى للمناطق الاستثمارية والحرة على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها، حيث نوهت إلى المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق وما تتضمنه من أنشطة وما ستوفره من فرص عمل جديدة والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات.



وذكر السفير بسام راضى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مختلف قطاعات البنية الأساسية فى ضوء ما تساهم به فى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال الاستمرار فى تحسين مناخ الأعمال فى مصر وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين وإزالة أية معوقات قد تواجههم.



كما وجه الرئيس بالاستمرار فى تطوير آليات الترويج للفرص المتاحة للاستثمار فى السوق المصرية، خاصة فى إطار المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك فى المشروعات ذات الصلة بدعم القدرات البشرية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة التى ترتكز على الاستثمار فى المواطن، باعتباره العامل الأساسى فى الازدهار وتقدم الأمم.