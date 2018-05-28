الأهلى يوضح أسباب تأجيل استكمال الجهاز المعاون

النادى الأهلى 2





على المصرى:



أكدت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، أن المواقع الشاغرة في الجهاز المعاون للفريق الأول لكرة القدم لا يعني إلغاءها، ولكن رأت اللجنة تأجيل استكمال تشكيل الجهاز المعاون لحين التشاور مع المدير الفني الجديد وفقًا لرؤيته واحتياجاته.



وأضافت اللجنة أنه كان لابد من المحافظة على سير العمل، في ظل الارتباطات القادمة للفريق ومعسكر الإعداد الخارجي وأمور إدارية وتعاقدية عديدة تحتاج لترتيب وتجهيز، وبالتالي تم تعيين هيكل الجهاز المعاون للبدء في إنجاز هذه المهام مراعاة لعامل الوقت، على أن يُستكمل تشكيل الجهاز المعاون عقب التعاقد مع المدير الفني الأجنبي.