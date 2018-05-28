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رياضة
الأهلى يطالب الجهاز المعاون ببدء المهمة لحين التعاقد مع مدرب أجنبى
الإثنين 28 مايو 2018 03:08 م
محمود الخطيب
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محمود الخطيب
على المصرى:
طلبت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من الجهاز الفني المعاون الذي تم تشكيله البدء في مهام عمله اعتبارا من اليوم الاثنين، وذلك حرصًا على سير العمل داخل منظومة الفريق الأول لكرة القدم، واستعدادًا لاستئناف مباريات دوري أبطال أفريقيا.
ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز المعاون في تحديد موعد عودة اللاعبين من الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة كمبالا سيتي الأوغندي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وكذلك الترتيب والتجهيز لمعسكر الإعداد الجديد لحين الاستقرار على اسم المدير الفني الأجنبي الذي سيقود الأهلي في المرحلة القادمة.
وكانت لجنة الكرة قد أعلنت ظهر اليوم الاثنين تشكيل الجهاز الفني المعاون للفريق الأول لكرم القدم والذى ضم كلا من: محمد يوسف مدربا عاما وقائما بأعمال مدير الكرة، وسامي قمصان مدربًا، وسمير عدلي، مديرًا إداريًا للفريق.
رياضة
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