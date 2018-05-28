الغربية الإسلامية تعلن توزيعا نقديا بقيمة 20 قرشا للسهم

الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

رجب عزالدين:



أعلنت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية عن توزيع نقدى على المساهمين بقيمة 20 قرشا للسهم الواحد يبدأ صرفه اعتبارا من 13 يونيو القادم.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله حتى نهاية جلسة يوم الأحد 10 يونيو القادم.



وأقرت عمومية الشركة فى 7 مايو الجارى توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 1.125 مليون جنيه عن 2017 .



ويبلغ رأسمال الشركة 22.5 مليون جنيه، موزعا على 5.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.