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عقـــارات
العبور يطلب 2.2 مليار جنيه ميزانية للعام الجديد
الإثنين 28 مايو 2018 01:19 م
جهاز مدينة العبور
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جهاز مدينة العبور
المال-خاص
قال أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إن الجهاز طلب 2.2 مليار جنيه، فى ميزانية العام المالى المقبل، لاستكمال المشروعات السكنية المختلفة بالمدينة، وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية بالمدينة.
أضاف عمران فى تصريح لـ«المال»، أن الميزانية الجديدة للجهاز لم تزد عن الميزانية للعام المالى الحالى 2018/2017، التى بلغت 2.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الجهاز يسير وفقًا للخطة الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات المقررة بالمدينة.
أوضح رئيس الجهاز أن الفترة الأخيرة شهدت إسناد تنفيذ مركز صحى بمساحة 1600 فدان بالمدينة، وجار تنفيذ نقطة شرطة، والانتهاء منهم مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى أن تكلفة التنفيذ للمركز الصحى ونقطة الشرطة 40 مليون جنيه.
على صعيد الإسكان الاجتماعى، قال رئيس الجهاز، إنه يجرى تنفيذ 26448 وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة العبور، ويشرف الجهاز على تنفيذ 477 عمارة، وبلغت النسبة الإجمالية للإنجاز 77 %، والانتهاء من تنفيذ 1576 وحدة (74 عمارة)، تحت إشراف جهاز المدينة.
لفت إلى أنه بجانب تنفيذ الوحدات السكنية، ويجرى تنفيذ 51 مشروعاً خدمياً، لخدمة سكان المشروع، والانتهاء من تنفيذ 3 مدارس، وجار تنفيذ 3 مدارس غيرها، وطرح 5 أخرى، وتنفيذ 4 حضانات، وتنفيذ وحدتين صحيتين، وتنفيذ سوقين تجاريين، ويجرى تنفيذ 13 أخرى، وتنفيذ ملعب ويجرى تنفيذ وطرح 6 ملاعب ومراكز شباب، وتنفيذ وطرح الإعداد لطرح 6 مساجد وكنائس، ويجرى تنفيذ وطرح 3 مبان للخدمات العامة.
أشار إلى أنه رفعت كفاءة عدد من المحاور والطرق الرئيسية، والأحياء القديمة بالمدينة، وتطوير مدخل المدينة بالمحور الرئيسى، لتخفيف الحركة ومعدل السريان وحل مشكلة الاختناق عند مدخل المدينة، وإنشاء نفقين لحل مشكلة التقاطعات، والتكدس المرورى عندها، بإجمالى تكلفة 80 مليون جنيه، كما انتهى الجهاز من تطوير خط 10 ليكون محوراً موازياً للرئيسى يربط بين طرق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وطريق القاهرة بلبيس، بإجمالى تكلفة 40 مليون جنيه.
الإسكان
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