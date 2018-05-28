استقرار أسعار مواد البناء.. وتراجع الأسمنت

مواد البناء

محمود محسن



استقرت أسعار الحديد والطوب الطفلى، خلال الشهر الجارى مقارنة بسابقه، وتراجعت أسعار الأسمنت بنسبة بين 10 و%15.



قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن سعر طن الحديد تراوح بين 12100 و12500 جنيه «أرض مصنع»؛ خلال الشهر الحالى، لافتا إلى أن السعر سالف الذكر يُضاف إليه قيمة نقل الحديد، مؤكدًا أن تكلفة النقل تختلف من محافظة إلى أخرى.



أوضح الزينى لـ«المال»، أن استقرار أسعار الحديد ترجع إلى الاستقرار النسبى لأسعار الخامات عالميا، وآليات السوق المصرية، من خلال العرض والطلب، وتجدر الإشارة إلى أن سعر البليت فى السوق العالمى تراجع 50 دولارًا فى شهر أبريل الماضى.



وأشار رئيس شعبة مواد البناء، إلى أن أسعار طن الأسمنت بين 860 و900 جنيه «سعر المستهلك» فى الشهر الحالى، موضحا أن الأسعار تراجعت عن الشهر الماضى بنسبة %10 تقريبًا، وتصل إلى %15.



تابع أن انخفاض أسعار الأسمنت يرجع إلى عودة العمل بالمصانع فى سيناء، مع الوضع فى الاعتبار أن المصانع لم تعمل بكامل طاقتها، نظرا للعمليات التى يقوم بها الجيش فى سيناء، وافتتاح أكبر مصنع فى العالم للأسمنت، الذى يضخ 40 ألف طن فى اليوم، وتمتلكه القوات المسلحة باستثمارات قُدرت بمليار يورو.



يذكر أن أسعار طن الأسمنت بلغت من 950 إلى 1000 جنيه فى الشهر الماضى، بينما تراوحت بين 1200 و1250 جنيهًا فى مارس الماضى.



قال مسعد الشاذلى، رئيس مجلس الإدارة للجمعية التعاونية الإنتاجية لمصانع مواد البناء، إن أسعار الطوب الطفلى لم تشهد أى تغير خلال الشهر الجارى مقارنة بسابقه، موضحاً أن هناك أكثر من حجم للطوبة ومن ثم تختلف الأسعار حسب الحجم.



أضاف الشاذلى، أن غالبية الطلب على الحجم «20 x 5.5 x 11»، ويبلغ ثمن 1000 طوبة 300 جنيه، موضحا أن السعر سالف الذكر يضاف إليه تكلفة النقل، وتختلف تكلفة النقل من مكان لآخر، فمسافة النقل هى التى تُحدد التكلفة.



ولفت الشاذلى إلى أن حجم «20 x 5.5 x 11»، يوجد منه (دبل أو بلوك) وتباع 1000 طوبة منه 700 جنيه.



أشار إلى أن هناك حجم آخر وهو «22 x 5.5 x 11.5» وتباع 1000 طوبة 350 جنيهًا.



تابع رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية أن هناك حجم «24 x 6 x 11.5» تباع 1000 طوبة 400 جنيه، كما يوجد من هذا الحجم أيضا (دبل أو بلوك)، تباع 1000 طوبة 950 جنيهًا.