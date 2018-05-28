وحدات الإسكان الاجتماعى المغلقة تعمق أزمة السكن

الإسكان الاجتماعى

■ أشرف عبد الرحمن: لدى رؤساء المدن الضبطية القضائية

■ نفيسة هاشم: الوزارة تضع إستراتيجية للحل

■ محمد الحصى: القانون الجديد يهدف إلى وصول الدعم لمستحقيه



محمود زكى



تولى الحكومة اهتماما كبيرًا بوحدات الإسكان الاجتماعى، من خلال المشروعات التى تنفذها فى محافظات مصر، التى تهدف من خلالها توفير المسكن الملائم للمواطنين، لا سيما غير القادرين على شراء وحدات فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار العقارات.



مع زيادة عدد الوحدات السكنية التى ينفذها مشروع الإسكان الاجتماعى بدأ ظهور عدد من الوحدات المغلقة، التى يحصل عليها من جانب المواطنين دون أن استغلالها لغرض السكن.



قال عدد من الخبراء والمسؤولين عن ملف الوحدات المغلقة، إن هناك آليات يمكن استخدامها ضد من يخالف قوانين الإسكان الاجتماعى، من خلال ضوابط معينة، منها منح الضبطية القضائية لرؤساء الأجهزة، ووضع إستراتيجية للتعامل مع الوحدات السكنية المغلقة والخالية.



قالت نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، إن هناك إستراتيجية خاصة بالإسكان، من بينها وضع آليات خاصة بالتعامل مع الوحدات السكنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، والوحدات المغلقة غير التابعة للإسكان.



أضافت أن الإستراتيجية تعمل على زيادة المعروض من الإسكان المنخفض التكلفة، لاسيما أن هناك ما يقارب من 12 مليون وحدة سكنية مغلقة.



أوضحت أن هناك أسباب كثيرة للغلق، منها وجود أسر خارج البلاد، ومخصصة للأفراد ومغلقة، وهى النسبة الأكبر التى بلغت 4.05 مليون وحدة، حين هناك وحدات مغلقة، ووحدات مغلقة لوجود سكن آخر، وغيرها من أسباب الغلق.



أشارت إلى أن الإستراتيجية التى وضعها تتضمن الجوانب الخاصة بالسكن، خاصة أنه حق كفله الدستور والقانون، مشيرة إلى أن الإستراتيجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والجهات ذات الصلة، وبدعم فنى من قطاع الإسكان والمرافق.



لفتت إلى أن الإستراتيجية استعانت بالبيانات الخاصة بالإسكان بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وتعداد 2017 وهى ركيزة أساسية فى وضع الإستراتيجية.



أوضحت رئيس قطاع الإسكان أنه أنفق ما يقارب من 16.6 مليار جنيه على وحدات الإسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة.



قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب وافق على قانون الإسكان الاجتماعى الجديد، الذى يهدف بالفعل إلى وصول الدعم لمستحقيه، من خلال مواد وضعها القانون، ما يؤدى إلى عدم وجود وحدات إسكان اجتماعى مغلقة، نظرًا لأن المتقدم يحتاج للسكن، ويهدف القانون الجديد أيضًا إلى التسهيل على المواطن، من خلال وضع ضوابط خاصة، بالشهر العقارى، والتوثيقن والسجل العينى.



أكد أن دمج صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ليصبح تابعًا لمجلس إدارة واحد، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.



أوضح عضو لجنة الإسكان، أن القانون يعمل على أن يصل الدعم إلى مستحقيه، وعدم التصرف فى الوحدة قبل سداد ثمنها بالكامل، خلال 5 أعوام.



لفت إلى أن القانون يعد استكمالا للقوانين القديمة الخاصة بالإسكان الاجتماعى، لكن مع إضافة مواد جديدة، التى بدورها ستقدم التيسيرات على المواطنين، وتضمن أن يصل الدعم إلى مستحقيه بالفعل.



أكد أن الدولة حريصة بالفعل على توفير المسكن المناسب، من خلال مشروع المليون وحدة سكنية، التى صرح بها رئيس الجمهورية، والدور الكبير لوزارة الإسكان، فى العمل على قدم وساق، لتلبية احتياجات المواطنين.



قال أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إن رؤساء الأجهزة لديهم صلاحيات معينة، منها الضبطية القضائية، التى تمنح الحق لرؤساء الأجهزة التحقق من الأشخاص الذين يسكنون تلك الوحدات.



أضاف رئيس جهاز المدينة، أنه سلم 120 وحدة إسكان اجتماعى بالمدينة، ويجرى تنفيذ 1536 وحدة إسكان اجتماعى بالمدينة حاليا، بتكلفة 250 مليون جنيه.



أوضح عبد الرحمن، أن الجهاز أسند أعمال تنفيذ المرافق الخاصة بالمشروع لصالح شركة الجيزة للمقاولات العامة، بتكلفة 70 مليون جنيه، والانتهاء منها خلال عام من بدء التنفيذ.



أكد رئيس الجهاز، أنه لم تطبق آلية سحب الوحدات السكنية من السكان، نظرًا إلى أن المدينة تعتبر من المدن الجديدة، التى بدأ العمل بها فعليا عقب ثورة يناير، وبالتالى عدد سكانها لا يتجاوز 3 آلاف نسمة حتى الآن، ويسعى الجهاز إلى زيادة أعداد المواطنين بالمدينة، مشيرًا إلى أن عدد السكان فى عام 2014 بلغ 50 نسمة فقط.



قال رضوان عبد الرشيد، نائب رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إن المدينة تسعى لزيادة عدد السكان فى الفترة المقبلة، وأنه لم يطبق سحب الوحدات السكنية من أى فرد حتى الآن بالمدينة.



أوضح نائب رئيس الجهاز، أنه سلمت 1000 وحدة إسكان اجتماعى، بواقع خمسين عمارة إسكان للمواطنين، التى خصصت من جانب بنك التعمير والاسكان.



أشار إلى أن رؤساء الأجهزة لديهم العديد من الصلاحيات، التى يكفلها القانون، وحال وجود مخالفة تسحب الوحدة فورًا.