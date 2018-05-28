سماسرة يطالبون بتقليص عدد كوادر Intra Day

إيهاب السعيد 1

■ الهيئة وعدت بدراسة إمكانية التنفيذ

■ عبدالفتاح: 120 ألف رواتب سنوية زائدة عن الحاجة

■ سعيد: يجب خفض العدد إلى 2 فقط لتخفيف التكاليف

■ سيف الدين: توظيف محلل مالى لدى كل شركة أفضل



منى عبد البارى



ترى شركات سمسرة بالسوق المحلية أن إلزامها بتوفير إدارة متخصصة لنشاط التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة «Intra Day» تضم 6 أفراد، يمثل عبئًا ماديًّا وإداريًّا عليها قد يدفعها إلى استيفاء هذه الاشترطات بشكل صورى؛ نظرًا لحاجة هذه الوظيفة لما يتراوح بين 2 أو 3 على أقصى تقدير، فى ظلِّ التقنية التكنولوجية الحديثة.



«ويلزم دليل تفتيش شركات السمسرة الذى أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا الشركات بتوفير إدارة متخصصة للنشاط المذكور لا يقل عدد العاملين فيها عن 6 أفراد، يتوافر فيهم شرط اجتياز إحدى الدورات التدريبية التى تعتمدها الهيئة ومصر المقاصة».



وتبلغ قيمة الدورة التدريبية التى يحصل عليها الفرد 3000 جنيه للعمل فى هذا القسم؛ ما يعنى 18000 جنيه، فضلا عن رواتب هؤلاء الموظفين الذين يمكن توظيفهم واستغلال خبراتهم فى أقسام أخرى، وفقًا لرؤساء ومسؤلين بشركات سمسمرة أبدوا اعتراضهم على هذا الأمر.



ويأتى هذا الإلزام بدليل تفتيش شركات السمسمرة فى الأوراق المالية الذى انفردت «المال» شهر أبريل الماضى بنشر نسخة منه، ومازال خاضعًا للمناقشة والأخذ والرد بين شركات الأوراق المالية والرقابة المالية.



وتم طرح هذه المطالبات بالاجتماع الأخير لشعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية بحضور المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والذى وعد بدراسة هذه المطالبات، وبحث إمكانية تنفيذها.



وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن هذه المطالبات ترمى إلى خفض الأعباء والتكاليف على الشركات دون المساس بالأداء، ودون تسريح أى عمالة، بل سيتم توجيهها واستغلالها فى أقسام أخرى.



ولفت إلى أن دليل تفتيش شركات السمسرة الصادر عن هيئة الرقابة المالية يلزم الشركات بتوظيف 6 موظفين بقسم «الانتراداي» بينما أثبتت التجربة الفعلية أن عدد الموظفين الكافى لأداء هذه المهمة هو اثنان أو ثلاثة على أقصى تقدير، فى ظلِّ الاعتماد على الميكنة والتكنولوجيا الحديثة، وبالتالى هناك فرصة لاستغلال هذا العدد الإضافى فى مهام أخرى.



وأضاف عبدالفتاح أن الشركات أحيانًا تضطر لتعيين الموظفين بشكل صورى للوفاء بمتطلبات هيئة الرقابة المالية دون الاستفادة الفعلية منهم.



«تتحمل ثمار تكاليف إضافية بنحو 120 ألف جنيه سنويًّا رواتب الموظفين الفائضين عن الحاجة بقسم الانتراداي، فضلًا عن مصروفات قيمتها 18000 جنيه تدفع لمرة واحدة مقابل الدورات التدريبية التى يجب أن يحصل عليها الموظفون لدى مصر المقاصة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة مديرين حساب»، وفقًا لعبدالفتاح.



ويرى إيهاب سعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن هذه المطالبات واجب تنفيذها لتخفيف الأعباء على الشركات، مشيرًا إلى أن هذه الوظيفة لا تحتاج إلى أكثر من اثنين فقط.



ويقول إن وظيفة «مدير الحساب» لا تحتاج إلى كل هذا العدد، وبالتالى يجب خفض أعداد الموظفين فى «Intra Day» وذلك لتقليل التكاليف الدورية على الشركات والممثلة فى الرواتب، وأيضًا التكاليف التى تدفع لمرة واحدة والممثلة فى تكلفة التدريب.



ويرى سيف عونى، العضو المنتدب لشركة وديان لتداول الأوراق المالية، أن هذه المطالبات تأتى فى محلها؛ نظرًا لأهمية توجيه كل العمالة نحو العمليات الخاصة بالتداول.



ويقول إنه من الأولى أن يكون لدى كل شركة سمسرة محلل مالى يحصل على رخصة من الهيئة بدلا من تشغيل أفراد أكثر من الحاجة، أو اللجوء لاستيفاء المتطلبات بشكل صوري.



ولفت عونى إلى أنه منذ انتهاء أحداث يناير 2011 تأثرت الشركات بشكل كبير، ونتائج العامين الماضي، والسابق له لا يمكن الاعتماد عليها كمقياس، وأن هناك أعباء كبيرة على الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، قد تؤدى إلى منعها من تطوير أعمالها.



ويرى أنه يجب على صانع القرار ومنظمى السوق عدم وضع أعباء على الشركات، لمنحها الفرصة من تطوير أعمالها.