مصر تطرح قطن جيزة 97 و98 للمرة الأولى

القطن

الصاوى أحمد



نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضىـ فى استنباط سلالات من تقاوى القطن عالية الإنتاجية، وتم طرح اثنين منها فى الأسواق الموسم الجارى لأول مرة، وهما «جيزة 97» و«جيزة 98».



ويتميز الصنفان بأنهما ينضجان مبكرا، إذ يبدأ جنى المحصول بعد 4 شهور فقط من زراعته بداية أبريل، على عكس الأنواع الأخرى تستغرق 9 شهور، وذلك بعد اعتمادها وإجراء تجارب عليها، فضلا عن أنها توفر %20 من المياه.



وتستمر زراعة القطن حتى نهاية مايو، ومن المتوقع أن تتراوح المساحة المنزرعة بين 325 إلى 330 ألف فدان.



وأكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس معهد بحوث القطن، أنه بإضافة هذين الصنفين يصبح لدينا 10 أنواع من التقاوى وهى : جيزة 45 و86 و87 و92،90،و93و94و95، فضلا عن جيزة 97 و98، اللذان يوفران -15 %20 فى استهلاك المياه.



وغالبية تلك الأنواع تتحمل درجات الحرارة المرتفعة، وذات إنتاجية عالية، إذ ينتج الفدان نحو 7.5 قنطار فى المتوسط، بدلا من 5 للأصناف التقليدية.



وفيما يتعلق بتسويق محصول الموسم الماضى (2017-2018 )، أشار «عبد العظيم» إلى أنه تم تسويق %90 من الإنتاج الذى بلغ 1.4 مليار قنطار حتى الآن، ولم يتبق سوى 200ألف قنطار فى حوزة التجار، مشيرا إلى أن القنطار يبلغ 3000 جنيه فى المتوسط.



وأوضح أنه تم تصدير 900ألف قنطار من أقطان الموسم الماضى، مقابل 300 ألف قنطار للسوق المحلية، ولم يتبق سوى 200 ألف قنطار، مع الأخذ فى الاعتبار أن الموسم سيستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، مع بدء طرح المحصول الجديد.



وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين أن هناك إقبالا ملحوظا على زراعة القطن خلال الموسم الجارى بسبب ارتفاع السعر لأكثر من 3000 جنيه للقنطار، فى مقابل 1000جنيه للموسم قبل الماضى.



وطالب وزارة الزراعة بطرح كميات إضافية من التقاوى لزراعة مساحات أكبر من القطن، مشيرا إلى أن رغبة الفلاحين فى الزراعة ببعض المناطق تصطدم بعدة عقبات، منها عدم توافر التقاوى وعدم السماح بزراعة القطن.



وبلغت مساحة القطن فى الصعيد هذا العام 34 ألف فدان، بدلا من 23 ألف فدان بزيادة %33 مقارنة بالعام الماضى، وتم طرح 8 أصناف من التقاوى للقطن هى : جيزة 90 فى أسيوط وسوهاج وجيزة 95 فى الفيوم والمنيا وبنى سويف، وجيزة 45 وجيزة 86 وجيزة 87 وجيزة 92 و94 و95 فى محافظات الوجه البحرى.