مدبولي: تسليم أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج الأحد المقبل

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

بدور إبراهيم:



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد المقبل 3/6/2018، وحتى يوم الخميس 7/6/2018، فى تسليم قطع الأراضي للحاجزين بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، والسابق حجزها عام 2017، وسيبدأ يوم الأحد 10/6/2018، وحتى يوم الأربعاء 13/6/2018، فى تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً، بالحى المتميز، والسابق حجزها بالقرعة العلنية بتاريخ 25/10/2017.



وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: سيتم تسليم قطع الأراضى بمشروع "بيت الوطن"، بمنطقة (A)، من 1 : 40، يوم الأحد 3/6/2018، والقطع من 41 : 54، يوم الإثنين 4/6/2018، وقطع الأراضى بمنطقة (B) من 1 : 40، يوم الثلاثاء 5/6/2018، والقطع من 41 : 86، يوم الأربعاء 6/6/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 7/6/2018، لمن تخلف عن الاستلام.



وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات: سيتم تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزاً، بالمجاورة 2، من 1 : 40، يوم الأحد 10/6/2018، والقطع من 41 : 79، يوم الإثنين 11/6/2018، وقطع الأراضى بالمجاورة 5، من 1 : 25، يوم الثلاثاء 12/6/2018، وتم تخصيص يوم الأربعاء 13/6/2018، لمن تخلف عن الاستلام.