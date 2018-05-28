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رياضة
هاشتاج تريكة أسطورة عربية يتصدر الترند المحلي لتويتر
الإثنين 28 مايو 2018 10:54 ص
هافينجتون بوست: شعبية أبو تريكة تعود
أخر الأخبار
هافينجتون بوست: شعبية أبو تريكة تعود
أحمد صبرى:
تصدر هاشتاج #تريكة_أسطورة_عربية المركز الأول على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة تويتر، دفاعا على محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق.
وكان أبو تريكة قد طالب بفتح حساب بنكي والتبرع فيه لرد المبالغ التي قدمها آل الشيخ للأهلى، مؤكدا أنه سيتبرع بمستحقاته لهذا الحساب حيث شن البعض هجوما حادا على أبوتريكة واعتبروه خائنا يعمل لصالح قطر ضد السعودية.
وبلغ حتى الآن عدد مشاركات الهاشتاج إلى أكثر من 800 ألف تغريدة، كما تصدر هاشتاج "تريكة خط أحمر" المركز الخامس بمشاركة 35 ألف تغريدة.
وشارك نجوم ومشاهير كبار فى دعم الأهلى مثل إبراهيم سعيد ومجدي عبدالغني الذى قال فى تغريدة له: أطالب الإعلام المصرى بمعامله أبو تريكة معاملة المسؤلين ولا يعاملوه كهارب أو إرهابي، لأن الإعلام المصرى أساء لسمعتنا كتيرا فى فى كل دول العالم، غيرنا يتمنوا يكون عندهم أسطورة زى أبو تريكة عشان يفتخروا بيه. أمام العالم .
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