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آل الشيخ يعلق على بيانه المتداول ويلغي الدورة الرمضانية
الإثنين 28 مايو 2018 10:42 ص
تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ
أحمد صبرى:
أعلن تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية إلغاء البطولة الرمضانية المقامة فى القاهرة تحت رعايته بعد استقالة عدد من النجوم أثر أزمته مع النادى الأهلى.
وأضاف فى منشور له على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك: يعلن مكتب معالي المستشار عن إلغاء البطولة الرمضانية على كأس مكتب معاليه في القاهرة.
كما نفي فى منشور آخر ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أنه كتب بيان اعتذار يتضمن أنه أخطأ فى حق النادى الأهلى قائلا: لاصحة لما جاء في هذا البوست الذي لاعلاقة له بالصفحة الرسمية الخاصة بي..فقط محاولة للإساءة ليس أكثر.. فوتوشوب رخيص.
يشار إلى أن هناك أزمة بين آل الشيخ والأهلى بعد استقالته من الرئاسة الشرفية للنادى بسبب ما اعتبره تهميشا له .
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