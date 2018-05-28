اتجاه لتأجيل انتخابات المقاصة 10 أيام

شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى

شريف عمر:



تتجه شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، إلى تأجيل انتخابات عضوية مجلس الإدارة 10 أيام، إلى الأسبوع الثانى من يوليو المقبل.

وكانت الشركة تسعى لإجراء الانتخابات فى 2 يوليو المقبل، ومن المفترض أن يضم المجلس 3 ممثلين لشركات السمسرة، ومثلهم لأمناء الحفظ، ومقعدين لذوى الخبرة، ورئيساً وعضواً منتدباً.



وقالت مصادر مقربة من المشهد الانتخابى إن وراء التأجيل تأخر إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن القائمة النهائية للمرشحين فى ظل كثرة عددهم، ومن المنتظر أن تعلن اليوم عن القائمة قبل النهائية، ومن المقرر تلقى طلبات الطعون على قرارات الاستبعاد خلال الأسبوعين التاليين.



وتابعت المصادر: بعد نهاية الأسبوعين، تبدأ إجازة عيد الفطر وسيكون من الصعب على المرشحين الترويج لبرامجهم، والحصول على تفويضات من شركات السمسرة أو البنوك، مشيرين إلى أن مدة المجلس الحالى تنتهى فى 18 يوليو المقبل.



وتشهد انتخابات المقاصة منافسة شرسة بين المرشحين، ويتنافس على مقاعد السمسرة محمد ماهر، وعونى عبدالعزيز، وياسر راشد، ومصطفى فوزى، وهانى حمدى، وطارق أباظه، ومحمد فاروق مسعود، ورفيق مطر، وأحمد أبو حسين، فيما يترشح على مقاعد أمناء الحفظ، شريف حشمت، ووائل وجيه، وأيمن صبرى، وياسر زعزع، وعمرو الجناينى، ونضال عصر.



وعلى مقعد الرئيس، اللواء محمد عبدالسلام الرئيس الحالى، وأشرف الضبع، فيما تم حسم مقعد العضو المنتدب لطارق عبدالبارى، بعد تقدمه منفرداً للانتخابات، وعلى مقعدى ذوى الخبرة، ترشح أحمد سعد، والخبيرة المصرفية لميس نجم، وسامح العزب، وعمرو بهاء، ومحمد كفافى.



وعلمت «المال» أن مجلس إدارة الرقابة المالية سيجتمع اليوم لإقرار القائمة قبل النهائية، وكانت اللجنة القانونية قد انتهت من مراجعة أوراق المرشحين، نهاية الأسبوع الماضى.



وتدور تكهنات حول استبعاد 4 من المتقدمين لعدة أسباب، منها مخالفة بعضهم لقواعد الترشح كممثلين عن شركات لا يتواجدون بها حالياً، بالإضافة لعدم استيفاء مرشحين لمقعدى ذوى الخبرة شرط عدم ممارسة العمل بسوق المال لمدة عامين.



ولفتت المصادر إلى أن الهيئة تراجع الموقف القانونى لبعض المرشحين عن شركات يتواجد ممثلون لها بعضوية البورصة، وهو الأمر الذى ينطبق على مرشحى شركتى أصول المالية، وإتش سى للاستثمار.



يشار إلى أن محمد فتح الله، تقدم للانتخابات الحالية للمنافسة على أحد مقاعد السمسرة باعتباره ممثلا عن شركة الشروق للوساطة، ويتولى حاليا منصب العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، كما انضم شريف حشمت للانتخابات لاقتناص مقعد أمناء الحفظ، باعتباره ممثلاً لشركة حلوان المالية، رغم توليه الإدارة التنفيذية لشركة أرقام المالية حاليا.



وحققت مصر للمقاصة أكبر صافى ربح فى تاريخها خلال 2017، مسجلة 284 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت %63 مقارنة مع 194 مليون جنيه فى 2016، ويتوزع هيكل ملكيتها بين البنوك وشركات أمناء الحفظ بنسبة %50، والبورصة المصرية %5، وشركات السمسرة %45، فيما فتحت المقاصة مجال التقدم للانتخابات فى الفترة من 10 إلى 26 أبريل الماضى.