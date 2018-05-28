البترول تستكمل ضمانات تمويل دولى بقيمة 630 مليون دولار

الهيئة المصرية العامة للبترول

سهير محمد:



استكملت الهيئة العامة للبترول شروط وضمانات صرف تمويل بقيمة 630 مليون دولار من تحالف يضم 15 مؤسسة مالية دولية ومحلية، بقيادة المؤسسة الدولية لتمويل التجارة التابعة لبنك التنمية الإسلامى.



كانت «المال» قد نشرت بداية العام الجارى موافقة التحالف على التمويل بقيمة 665 مليون دولار، فيما قالت مصادر إن الهيئة وفرت ضمانات تغطى 630 مليون دولار، من وزارة المالية، وبمقدورها الحصول على السيولة خلال فترة السماح المتفق عليها بنحو 12 شهراً.



يضم التحالف بنك بنجلاديش، والأهلى التجارى السعودى، ودبى الإسلامى، والإسلامى للتنمية، والإمارات دبى الوطنى، والإمارات الإسلامى، ونور بنك، وصندوق الأوفيد، وبنك فيصل الإسلامى – مصر، وبرنامج تمويل التجارة العربى، ومؤسسة التمويل الفرنسية، وبنك المصرف المتحد – مصر، وبنك الشارقة الإسلامى، والبنك المتحد المحدود أبو ظبى، والبنك الإسلامى الأردنى.



وتُصنف الهيئة الحكومية على أنها الأكثر اقتراضاً بالسوق المحلية، فقد وقعت الخميس الماضى على قرض بقيمة 750 مليون دولار من تحالف بنكى محلى ضم: «الأهلى، ومصر، والتجارى الدولى»، بواقع 250 مليون دولار من كل بنك، لأجل 5 سنوات، بالإضافة إلى 100 مليون دولار من البنك التجارى الدولى منفرداً، كما تتفاوض حالياً مع بنك مصر للحصول على قرض بالعملة المحلية بقيمة 10 مليارات جنيه.



وقال أشرف الغمراوى، رئيس بنك البركة – مصر، فى تصريحات صحفية أمس، إن مصرفه يعمل على تدبير تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه للهيئة.



وتعتزم الأخيرة سداد مستحقات لشركات البترول الأجنبية بقيمة 850 مليون دولار، حسب تصريح لمحافظ البنك المركزى طارق عامر خلال مقابلة صحفية مؤخراً، وتبلغ تلك المستحقات نحو مليارى دولار، تبعا لما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته الأسبوع قبل الماضى بمؤتمر الشباب بالإسماعيلية، مشيراً إلى سداد ما يقرب من 4 مليارات دولار، فى السنوات الأخيرة.



وتوقعت وزارة المالية فى نشرة طرح السندات الدولية الأخيرة الانتهاء من رد كامل المستحقات بحلول يونيو 2019.

ووفقاً للمشروع المقدم من رئيس الجمهورية للبرلمان، تقدر إجمالى موازنة الهيئة العامة للبترول للسنة المالية 2018 – 2019 بنحو 958.5 مليار جنيه.