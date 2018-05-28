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ثقافة وفنون
درة: أتمنى تقديم عمل تاريخي بعد نسر الصعيد
الإثنين 28 مايو 2018 02:40 ص
درة
أخر الأخبار
درة
أحمد حمدي:
كشفت النجمة درة بطلة مسلسل نسر الصعيد انها قررت ان تتفرغ في رمضان هذا العام لتقديم مسلسل واحد فقط نسر الصعيد مع النجم محمد رمضان وعدم المشاركة في اي مسلسلات اخرى .
واضافت في تصريحات خاصة للمال انها تتمنى تقديم عملا دراميا تاريخيا الفترة القادمة لاي شخصية تاريخية وليس ضرويا شخصية معينة بعد تقديمها نوعية مختلفة من الدراما المصرية السنين الماضية .
وتابعت درة نسر الصعيد سيكون من اقوى وانجح الاعمال في شهر رمضان حيث يملك رمضان شعبية كبيرة في الشارع المصري وقادر على تطوير نفسه دائما فنيا .
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