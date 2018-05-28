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ثقافة وفنون
آيه عبد الله تحيى سهرة رمضانية بمعهد الموسيقي العربية الثلاثاء
الإثنين 28 مايو 2018 12:13 ص
آية عبد الله تحيى حفل مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط غدا
أخر الأخبار
آية عبد الله تحيى حفل مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط غدا
أحمد حمدي
تحيي المطربة الشابة، آيه عبد الله، يوم الثلاثاء القادم حفلا بمعهد الموسيقى العربية، في إطار السهرات الرمضانية التي تقيمها دار الأوبرا المصرية
وتشارك آية، في الحفل بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفي سند.
وتقدم آيه مجموعة من الأغاني منها رمضان جانا ، علي رمش عيونها ، العيون السود ، عاشقه وغلبانه ، العوازل ياما قالوا ، يهيه ، عودت عيني ، وأغنيتها "محبتنيش"، وتختتم بأغنية يا اغلي اسم في الوجود.
يذكر أن أيه عبد الله طرحت الأسبوع الماضي دعاء ":حبيبي يارب" علي قناة مزيكا الفضائية بمناسبة شهر رمضان المبارك.
"حبيبي يارب"، من كلمات الشاعر، أحمد شتا، ألحان كريم طارق، توزيع عمرو عبد الفتاح، ومن إخراج هاني الزنات .
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