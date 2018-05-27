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رياضة
رسميا.. الوايت نايتس تعلن حل الرابطة
الأحد 27 مايو 2018 11:58 م
الوايت نايتس
أخر الأخبار
الوايت نايتس
بعد أيام قليلة من قيام أولتراس أهلاوي باﻷمر ذاته
علي المصري
قام أولتراس وايت نايتس منذ قليل بإعلانه حل الرابطة، وحرق العلم الخاص بها أمام مدرجات تالرجة الثالثة يمين بستاد القاهره الدولي، وهو المكان الخاص بتواجدها في مدرجات الملاعب.
وقالت الرابطة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نكن حل احترام لمؤسسات الدولة.. ولذلك تم حل الرابطة نهائيا احتراما للقانون".
وتأتي تلك الخطوة
بعد أيام قليلة من حل رابطة أولتراس أهلاوي نفسها.
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