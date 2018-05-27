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هاشتاج يهاجم أبو تريكة عقب دعوته لسداد تبرعات آل الشيخ للأهلي
الأحد 27 مايو 2018 10:42 م
أبوتريكة يختلف مع ناصر الخليفي
أخر الأخبار
أبوتريكة يختلف مع ناصر الخليفي
أحمد صبرى
تصدر هاشتاج يهاجم النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، المركز الثانى على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة تويتر فى أقل من ساعتين بعد عدة تغريدات نشرها حول أزمة الأهلى مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية.
وكان أبوتريكة طالب بفتح حساب بنكي والتبرع فيه لرد المبالغ التي قدمها آل الشيخ للأهلى، مؤكدا أنه سيتبرع بمستحقاته لهذا الحساب.
وشن البعض هجوما حادا على أبوتريكة واعتبروه خائنا يعمل لصالح قطر ضد السعودية فى حين اعتبره آخرون نجما للنادى ولم يتكلم فى السياسة ولم يخطئ فى حق أل الشيخ.
وقال محمود أحد المشاركين فى تغريدة له: لاعب خلوق ومسلم حرام التهجم عليه،، لم يسب السعودية (وصفها بلشقيقه) لم يسب معالي المستشار بكلمة،، المسأله كلها معالي المستشار أصدر بيان بمال أعطاه نادي الاهلي المصري ومبالغ ضخمه ورد عليه الكابتن أبو تريكة بحملة تبرع لإرجاع المال لمعالي المستشار،ليش كل هذا السب".
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