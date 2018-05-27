استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 650 جنيها

الذهب 1

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد استقرارا خلال التعاملات اليومية نتيجة استقرار بورصة الذهب العالمية.



وسجل عيار 21 اليوم نحو 650 جنيها للجرام مقابل 652 جنيها أمس أول.



وسجل عيار 18 اليوم 557 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 743 جنيها.



وسجلت الأوقية 1300 دولار أمريكي، بدلا من 1303 دولارا أمس أول



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5204 جنيها.



