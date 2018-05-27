محادثات أمريكية استعدادا لقمة كوريا الشمالية

ترامب يشكر كوريا الشمالية على تفكيك موقع نووي

رويترز



ذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد، أن وفدا أمريكيا يعقد اجتماعا مع مسؤولين كوريين شماليين في بانمونجوم على الحدود بين الكوريتين، بشأن القمة المتحملة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.



وقالت المتحدثة هيذر ناورت في بيان: "وفد أمريكي يجري محادثات مع مسؤولين كوريين شماليين في بانمونجوم... نواصل الإعداد للاجتماع بين الرئيس والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون".

