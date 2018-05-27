قطر تحظر استيراد سلع من دول المقاطعة

مبنى مصرف قطر المركزي في الدوحة

رويترز



أعلنت قطر حظر المنتجات التي منشأها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين وذلك بعد مرور نحو عام على مقاطعة هذه الدول للدوحة واتهامها بدعم الإرهاب.



وأفاد بيان حكومي صدر في وقت متأخر من مساء السبت أن المنتجات التي منشأها الدول الأربع والتي لم يعد من الممكن جراء المقاطعة أن تمر عبر المنطقة الجمركية لمجلس التعاون الخليجي سوف تخضع لعمليات فحص وإجراءات جمركية مناسبة.



وأضاف البيان ”دولة قطر اتخذت إجراءات لحماية المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع في السلع حيث أصدرت الحكومة توجيهات بالعثور على موردين من دول أخرى لمجموعة من السلع المتأثرة“.



ونقلت صحيفة الوطن القطرية عن منشور لوزارة الاقتصاد والتجارة يخطر التجار والمتاجر بوقف التعامل في المنتجات المستوردة من الدول الأربع‭‭‭‭‭.‬‬‬‬‬ وقالت إن مفتشين سيراقبون الالتزام بتلك السياسة.



وقطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو وتنفي قطر الاتهام بدعم الإرهاب وكان الكثير من وارداتها يُشحن عبر الإمارات كما كانت المواد الغذائية الطازجة تصلها عبر الحدود السعودية.



وانخفضت واردات قطر نحو 40 بالمئة مقارنة بها قبل عام في الأسابيع الأولى من فرض المقاطعة لكنها عادت بدرجة كبيرة إلى حجمها الطبيعي إذ وجدت الدوحة مصادر جديدة للمنتجات من دول مثل تركيا وطرقا جديدة للشحن عبر أماكن مثل سلطنة عمان. كما بدأت حملة لزيادة الإنتاج محليا بما في ذلك المواد الغذائية.



ومنذ يونيو الماضي وجدت بعض المواد الغذائية والمنتجات من دول المقاطعة طريقها إلى قطر عبر دول ثالثة.



وامتنع متحدث باسم الحكومة القطرية عن الإدلاء بتفاصيل مكتفيا بالقول إن أي واردات تدخل البلاد يحب أن تخضع لعلميات تفتيش ملائمة.



ولم يستطع توضيح حجم السلع التي ستتأثر بالإجراءات الجديدة ولا ما إذا كان الحظر سيغطي جميع المنتجات التي تُشحن عن طريق دول المقاطعة إلى جانب السلع المنتجة فيها.



وقال وزير الخارجية البحريني الشيح خالد بن أحمد آل خليفة لصحيفة الشرق الأوسط يوم الأحد إنه لا يرى في الأفق حلا للخلاف الدبلوماسي مع قطر.