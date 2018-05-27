وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66

المال- خاص



عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وحضور الدكتورة مها الدملاوى مدير المدينة وأعضاء المجلس، بمقر الوزارة.



وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص القيادة السياسية على دعم البحث العلمى، والاستفادة من المشروعات البحثية ذات الاهتمام بأولويات خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، مشيراً إلى ضرورة الحصول على عائد من المشروعات والابتكارات البحثية المقدمة وتحويلها إلى منتج يخدم الاقتصاد الوطنى، مؤكداً على أهمية ربط البحث العلمى بالصناعة، وضرورة تضافر كل الجهود البحثية نحو خدمة احتياجات الدولة وتلبيتها.



كما أكد على أهمية تشجيع الأبحاث العلمية بالجامعات، والمراكز والمعاهد، والهيئات البحثية، وتعظيم البحث العلمى ودوره فى خدمة المجتمع خاصةً بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى أن هذا القانون يسهل الاستفادة من مخرجات البحث العلمى وتحويلها إلى منتجات ذات عائد اقتصادى.



ووعد الدكتور عبد الغفار بسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، الذى يعتبر انطلاقة جديدة للبحث العلمى فى مصر، حيث أن من شأنه تحقيق أقصى استفادة من الأفكار المبتكرة ومخرجات البحث العلمى وتحويلها إلى منتجات قائمة بالفعل.



وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس التأديب الخاص بالسادة أعضاء هيئة البحوث برئاسة د.دسوقى أحمد عبد الحليم عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.



كما وافق المجلس على استضافة المدينة للمركز الإقليمى للطاقة الجديدة والمتجددة MATS التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.



ومن جانبه استعرض الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الجهود الجارية بين المدينة والأكاديمية لتسجيل أول شركة تكنولوجية ناشئة فى مجال مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه اعتماداً على محطة MATS، مشيرا إلى أنه جار استكمال دراسات الجدوى الخاصة بها، وسوف يتم الإعلان عنها فور صدور اللائحة التنفيذية.



أحيط المجلس علماً بانضمام الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية للشبكة المصرية لأبحاث السرطان مع جامعة الإسكندرية، والتى تدعمها أكاديمية البحث العلمى.



حضر الاجتماع الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود. ياسر رفعت أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث.



