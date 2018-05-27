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رياضة
السيسي: تواصلت مع محمد صلاح ووجدته بطلا أقوى من الإصابة
الأحد 27 مايو 2018 08:44 م
السيسي في حديث لفيلم الرئيس والشعب
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السيسي في حديث لفيلم الرئيس والشعب
المال- خاص
أكد الرئس عبدالفتاح السيسي، تواصله هاتفيًا مع نجم مصر المحترف في ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد إصابته في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد أمس.
وقال السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تواصلت مع ابن مصر البار وابنى محمد صلاح للاطمئنان عليه بعد إصابته، وكما توقعت وجدته بطلًا أقوى من الإصابة ومتحمسًا لاستكمال مسيرة البطولة والتميز".
وأضاف: "أكدت له أنه أصبح رمزًا مصريًا يبعث على الفخر والاعتزاز، وأننى أدعو الله له دعاء الأب لابنه بأن يحفظه ويتم شفاؤه على خير، ويكفيه فخرًا بأنه أصبح مثالًا يُحتذى به للشباب فى مصر والعالم كله".
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