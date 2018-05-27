السيسي عقب مكالمة مع صلاح: وجدته بطلا متحمسا لاستكمال التميز





أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، إنه تواصل مع النجم المصري المحترف في ليفربول، عقب يوم من إصابته في مباراة أمس مع ريال مدريد.



وقال السيسي عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "تواصلت مع ابن مصر البار وإبنى محمد صلاح للإطمئنان عليه بعد إصابته"



وأضاف: "كما توقعت وجدته بطلاً أقوى من الإصابة ومتحمساً لإستكمال مسيرة البطولة والتميز".



وتابع "أكدت له أنه أصبح رمزاً مصرياً يبعث على الفخر والإعتزاز وأننى أدعو الله له دعاء الأب لابنه بأن يحفظه ويتم شفائه على خير ، ويكفيه فخراً بأنه أصبح مثالاً يُحتذى به للشباب فى مصر والعالم كله".

على المصريأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، إنه تواصل مع النجم المصري المحترف في ليفربول، عقب يوم من إصابته في مباراة أمس مع ريال مدريد.وقال السيسي عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "تواصلت مع ابن مصر البار وإبنى محمد صلاح للإطمئنان عليه بعد إصابته"وأضاف: "كما توقعت وجدته بطلاً أقوى من الإصابة ومتحمساً لإستكمال مسيرة البطولة والتميز".وتابع "أكدت له أنه أصبح رمزاً مصرياً يبعث على الفخر والإعتزاز وأننى أدعو الله له دعاء الأب لابنه بأن يحفظه ويتم شفائه على خير ، ويكفيه فخراً بأنه أصبح مثالاً يُحتذى به للشباب فى مصر والعالم كله".



وفي وقت سابق اليوم دون الرئيس السيسي عبر صفحته أيضا بالشفاء لمحمد صلاح.ويراهن المصريون على مشاركة صلاح مع المنتخب الوطني في أول عودة لمنافسات مونديال كأس العالم بعدغياب أكثر من 25 عاما.