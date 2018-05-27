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رياضة
محمد هاشم يتوج مع مونبيليه بدوري أبطال أوروبا لليد
الأحد 27 مايو 2018 08:17 م
محمد هاشم
أخر الأخبار
محمد هاشم
علي المصري
توج الدولي المصري محمد ممدوح هاشم لاعب الزمالك السابق، بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد، مع فريقه مونبيليه الفرنسي بعد تغلبه على نانت 32_26 في نهائي البطولة.
وحقق الفريق الفرنسي اللقب للمرة الثانية في تاريخه، وسجل هاشم خمسة أهداف في المباراة، ليصبح أول مصرى في تاريخ اللعبة يحقق اللقب.
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