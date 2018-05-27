أول تعليق من محمد صلاح بعد الإصابة

محمد صلاح مصابا

المال- خاص



خرج النجم المصرى محمد صلاح عن صمته، بعد الإصابة التي تعرض لها أمس، خلال مشاركته مع فريقه ليفربول الإنجليزي، أمام ريال مدريد الإسبانى فى نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لقد كانت ليلة صعبة جدًا، لكنني مقاتل، على الرغم من الاحتمالات، أنا واثق من أنني سأكون في روسيا لأجلكم جميعا فخور بحبكم، ودعمكم سيعطيني القوة التي أحتاج إليها".



وكان محمد صلاح نجم ليفربول قد تعرض لإصابة في كتفه، إثر تدخل عنيف من سرجيو راموس مدافع ريال مدريد، معه، في المباراة التي انتهت بفوز الملكى بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوج بطلا لـ"الشامبيونزليج".