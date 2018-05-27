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السعودية تسجل مشروع تنمية جزر البحر الأحمر كشركة مستقلة
الأحد 27 مايو 2018 06:41 م
علم السعودية 123
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علم السعودية 123
رويترز
قال صندوق الثروة السيادي في السعودية، اليوم الأحد، إن مشروع البحر الأحمر في المملكة، الخاص بتنمية السياحة يهدف لتحقيق انفتاح اقتصادي، تم تسجيله كشركة مستقلة وسيرأسها مدير سابق في منطقة كناري وارف للأعمال في لندن.
وفي يوليو الماضي، كشفت الحكومة السعودية النقاب عن خطط لتطوير منتجعات على 50 جزيرة قبالة ساحل المملكة على البحر الأحمر، وقالت إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي بالمملكة، سيقدم استثمارات أولية ويسعى لإقامة شراكات مع مستثمرين دوليين وشركات فنادق عالمية.
ومشروع البحر الأحمر جزء من خطة طموحة تهدف لانفتاح الاقتصاد وتخفيف القيود الاجتماعية، وسيجري تشييده بين مدينتي املج والوجه، ويتضمن محمية طبيعية ومواقع تراثية وأنشطة الغوص وسط الشعب المرجانية.
ومن المقرر تدشين المشروع في الربع الثالث من 2019 على أن تُستكمل المرحلة الأولى منه في أواخر 2022.
ويتبنى صندوق الاستثمارات العامة مبادرتين أخريين، هما منطقة نيوم التجارية الصناعية التي تمتد لمصر والأردن، ومنتجع القدية الترفيهي الذي يتكلف مليارات الدولارات ويزيد حجمه مرتين ونصف المرة عن ديزني وورلد.
وقال البيان: "سجلت وزارة التجارة والاستثمار شركة البحر الأحمر للتطوير كشركة مساهمة مغلقة مملوكة ملكية كاملة لصندوق الاستثمارات العامة".
وتابع البيان أنه جرى تعيين جون باجانو، المدير التنفيذي للتطوير السابق لمجموعة كناري وارف في لندن، رئيسا تنفيذيا للشركة.
وستؤسس شركة البحر الأحمر للتطوير منطقة اقتصادية خاصة ”تتمتع بإطار تنظيمي مستقل هدفه التركيز على الاستدامة البيئية وتوفير عدة تسهيلات كمنح تأشيرة دخول لدى الوصول بالإضافة لأنظمة تجارية متطورة... مما يمكن الشركة من التطور والتقدم وصولا إلى إنشاء وجهة سياحية عالمية“، بحسب البيان.
ويُعتقد أن الصندوق الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يملك أصولا بقيمة 183 مليار دولار، ومن المنتظر أن تتدفق عليه أموال في العام المقبل بعد بيع حصة في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.
وقال ولي العهد إن أكثر من نصف حصيلة البيع سيعاد استثمارها محليا لتطوير القطاعات غير النفطية الواعدة في السعودية.
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