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رياضة
التقرير الطبي لمحمد صلاح: سيلحق بكأس العالم
الأحد 27 مايو 2018 06:39 م
محمد صلاح مصابا
أخر الأخبار
محمد صلاح مصابا
علي المصري
أظهرت اﻷشعة والفحوصات الطبية الدقيقة التي خضع لها الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول اﻹنجليزي، إصابة أيقونة الفراعنة بإلتواء في الكتف، عقب إصابته خلال نهائي دوري أبطال أوروبا بالعاصمة اﻷوكرانية كييف.
ومن المنتظر أن تستغرق فترة علاج محمد صلاح ثلاثة أسابيع، وقد يلحق بمباراة مصر مع أوروجواي في مستهل لقاءاتنا بالمونديال، وتأكدت مشاركته بمباراتي روسيا والسعودية.
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