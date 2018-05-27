مصر لصناعة الكيماويات تشتري سيارات مجهزة بقيمة 2.9 مليون جنيه

مصر لصناعة الكيماويات

رجب عزالدين



وافق مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، بجلسته المنعقدة -الخميس الماضى- على شراء سيارتان نقل مجهزة سعة 13 طنًا، بقيمة 2.9 مليون جنيه تقريبًا.



كما وافق المجلس على نتائج الأعمال المحققة عن شهر إبريل الجارى، ونتائج الأعمال والتقارير الدورية عن الفترة المالية من 1 يوليو 2017 وحتى 30 إبريل 2018.



وحققت الشركة خلال تلك الفترة صافى ربح قدره 122.4 مليون جنيه، مقابل صافى ربح قدره 12.2 مليون جنيه عن الفترة المماثلة عن العام السابقة، ومقابل صافى ربح مستهدف قدره 90.8 مليون جنيه عن الفترة المذكورة، وفقاً لبيان مرسل للبورصة المصرية.



وتستهدف الموازنة التخطيطية للشركة خلال 2018 - 2019، أرباحًا بقيمة 125.8 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 23.8 مليون جنيه في العام المالي السابق.