عمومية إم .إم جروب للصناعة تعتمد مقترح توزيع الأسهم المجانية

إم إم جروب

رجب عزالدين



وافقت عمومية شركة "إم إم جروب" للصناعة والتجارة العالمية، على مقترح توزيع الأسهم المجانية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية ديسمبر 2017.



وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن عموميتها المنعقدة الخميس الماضى اعتمدت القوائم المالية للشركة عن عام 20147، ومشروع توزيع الأرباح.



وصدقت العمومية على عقود المعاوضة التى تمت خلال 2017، والترخيص لمجلس الإدارة فى إبرام عقود المعاوضة عن عام 2018.



واقترح مجلس الإدارة فى 29 مارس الماضى، توزيع أسهم مجانية بقيمة 61.3 مليون جنيه على المساهمين، بواقع ربع سهم لكل أصلي.



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 339.3 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 363 مليون جنيه في 2016.