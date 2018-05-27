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سيـــاســة
بالأسماء.. المؤتمر يعلن تصعيد الشباب لقيادة الحزب
الأحد 27 مايو 2018 05:33 م
حزب المؤتمر
أخر الأخبار
حزب المؤتمر
سلوى عثمان
أعلن الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، بحضور قيادات الحزب، اليوم الأحد، الهيكل الخاص بالمجلس الرئاسي للحزب، والأمانة العامة، وتصعيد شباب الحزب في المواقع القيادية.
وقال "صميدة"، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن تصعيد شباب الحزب تجربة تتم لأول مرة في تاريخ الحياة الحزبية المصرية داخل حزب المؤتمر، خاصة بعد المشاركات الناجحة لشباب المؤتمر في جميع المؤتمرات الشبابية التي انعقدت برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف "صميدة"، أن الحزب قرر إعادة هيكله الرئاسي والأمانة العامة، على أن تتكون هيئة مكتب المجلس طبقًا لهذا الهيكل من الدكتور مجدي مرشد، والمستشار أحمد حلمي الشريف، واللواء طارق رسلان، والسيد عمرو محسن، ويتكون المجلس الرئاسي لحزب المؤتمر من الأعضاء أحمد عمران، نائب رئيس الحزب، واللواء طيار السيد خضر، والدكتور أحمد أدريس، والدكتورة تهاني البرتقالي، وجهاد سيف، وأحمد سعيد رواش، وأحمد مقلد، وكمال الوحيلي، ومحمد المليجي، وسليمان العبادي، ومحمد حسب الله.
وأوضح أن رياح التغيير التي هبت داخل أروقة الحزب، استهدفت تصعيد شباب الحزب من ذوي الكفاءة إلى العديد من المواقع القيادية والتنظيمية داخل الحزب، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات جاءت بطريقة ديمقراطية سليمة، بعد استطلاع آراء جميع القواعد التنظيمية.
وأعلن "صميدة"، بدء تشكيل حكومة شبابية بحزب المؤتمر يشكلها أحمد مقلد، الأمين العام المساعد للشؤون القانونية والبرلمانية، بالتعاون مع الأحزاب الأخرى، مقررًا اختيار السفير محمد العرابي، رئيسًا للمجلس الاستشاري لحزب المؤتمر.
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