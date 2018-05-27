سهم

أسماء السيد



سجل سهم "النصر" لتصنيع الحاصلات الزراعية، ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر، بدءًا من جلسة 23 إبريل وحتى اﻷربعاء المنقضي، بنسبة 86% ليصل إلى 34.85 جنيه، مقارنة بـ 18.73 جنيه.



وأظهرت حركة السهم التى رصدتها "المال" على مدار أعوام ماضية، أن المستوى الحالي عند 34 جنيهًا أعلى مستوى حققه منذ 8 سنوات، وسجل 32 جنيهًا خلال شهر إبريل لعام 2010.



وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركة يوم اﻷربعاء المنقضي، بتكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد قيمة عادلة للسهم خلال شهر من تاريخه.



وأرجعت الهيئة طلبها إلى وجود تغيير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر أو بنسبة أكثر من 75%، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع.



وحددت الهيئة فترة الدراسة على سهم الشركة من 21 فبراير وحتى 20 مايو 2018.



وأفصحت الشركة في بيان ﻹدارة البورصة، اليوم، ردًا على استفسارات الهيئة، عن الأصول المملوكة لديها بمصنع سوهاج الذي توقف عن العمل منذ عام 2008 لاسباب تتعلق مشكلات إنتاجية أدت لانخفاض في معدل الإنتاج وانخفاض جودته، مما أدى لإيقاف العمل به لعدم جدوى اقتصادية.



وأشارت إلى مصنع بني سويف الجديد الذي تم افتتاحة في عام 2012، إلا أنه توقف لعدم وجود سيولة وتم بيع باقي المنتج المعد للطحن للسوق المحلية.



وتعمل "النصر لتصنيع الحاصلات" في مجال تجفيف المنتجات الزراعية والبصل والخضراوات وتصديرها للخارج وبيعاها محليًا وتصدير واستيراد وتبخيرها، وكذلك تصنيع الآلات والمعدات الخاصة بالتبخير وتصديرها للخارج، وأظهرت القوائم المالية لشركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية خلال التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر 2017، تحولها للربحية، لتحقق أرباحاً بلغت 17.2 مليون جنيه خلال الفترة من إبريل إلى ديسمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 5.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2016.