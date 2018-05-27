تركي آل الشيخ يعلق على تشكيل الأهلي لجنة لحصر تبرعاته

تركي آل الشيخ

أحمد صبرى



قال تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، إن مجلس إدارة النادى الأهلى تحرك أخيرا، وطالب بتشكيل لجنة لحصر الأموال التى تبرع بها للنادى قائلا: أخيرًا بدأ التحرك بعد ثلاثة أيام ،يا ترى ليه كان الصمت؟.



وأرفق آل الشيخ فى منشور له على صفحته الرسمية على فيس بوك صورة من خطاب رئيس مجلس إدارة الأهلى محمد الخطيب، والذي يطالب فيه وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز بتشكيل لجنة مالية لحصر ومراجعة الأموال التى تبرع بها آل الشيخ والتأكيد أن تلك الأموال دخلت الحسابات باعتمادات رسمية.



وكان آل الشيخ قد نشر بيانا على صفحته على فيسبوك أكد أنه قدم دعما للأهلى يقارب 260 مليون جنيه وخمسة ملايين لحملة الخطيب الانتخابية، مؤكدا أن هناك تعنتا ضده من ناحية الإدارة وهو ما دعاه للانسحاب من رئاسة النادى الشرفية.