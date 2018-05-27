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بورصة وشركات
«أبوقير للأسمدة»: شريحة التمويل بالجنيه لمشروع الحامض تحت الدراسة
الأحد 27 مايو 2018 04:51 م
أبوقير للأسمدة
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أبوقير للأسمدة
رجب عزالدين
قالت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية إنها مازالت تدرس الشريحة الخاصة بالعملة المحلية من قرض بنك الكويت الوطنى لتمويل مشروع الحامض والنترات.
جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشر تحت عنوان "الكويت الوطني يعرض تدبير 600 مليون جنيه لأبوقير للأسمدة.
وقالت الشركة إن عملية التمويل المشار إليها سبق الإفصاح عنها بتاريخ 15 مايو الجارى بقيمة 105 مليون يورو لمشروع الحامض والنترات أسندت إلى تحالف البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قطر الوطني.
وقالت أبوقير للأسمدة فى يناير الماضى إنها تتفاوض مع البنوك للحصول على قرض دولارى بما يعادل 3.5 مليار جنيه تقريبا.
وتستهدف الشركة خطة استثمارية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 3.1 مليار جنيه، موزعة على وحدات المصانع، وما يخص العام الحالي منها بقيمة 1.3 مليار جنيه.
ويبلغ رأس المال الشركة 1.89 مليار جنيه، موزعا على 1.26 مليار سهم مليون سهم، بقيمة اسمية 1.5 جنيه للسهم الواحد.
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